A svéd szavazók vasárnap leválthatják a kormányt úgy, hogy közben az ország politikai irányvonala a bal-jobb megosztottság elmosódása miatt nagyrészt változatlan maradna.
Már dübörög voksolás az USA-ban.
Trump újra naggyá tenni, Biden újra összehozni akarja az országot. Pennsylvanián a vigyázó szemek.
Már csak két napjuk maradt szerződésük felmondására azoknak az autósoknak, akiknek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása (kgfb) január 1-jei évfordulós, és úgy döntenek, hogy az idei kampányban biztosítót szeretnének váltani.
Szombaton rendeznek parlamenti választásokat Szlovákiában. A voksolás favoritja a jelenleg is kormányzó Smer, Robert Fico miniszterelnök pártja. Az előrejelzések szerint Ficoék sokat gyengültek az utóbbi hetekben, vélhetően koalíciós társra szorulnak a kormányalakításhoz, de elsőbbségüket senki sem veszélyezteti.