Korrupcióellenes szövetség kampányhajrában Szlovákiában

Szombaton rendeznek parlamenti választásokat Szlovákiában. A voksolás favoritja a jelenleg is kormányzó Smer, Robert Fico miniszterelnök pártja. Az előrejelzések szerint Ficoék sokat gyengültek az utóbbi hetekben, vélhetően koalíciós társra szorulnak a kormányalakításhoz, de elsőbbségüket senki sem veszélyezteti.