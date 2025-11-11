Elválaszthatatlanul a közönségtől

Bár a jövőben felerősödhet a színházlátogatókban a távolságtartó attitűd, a személyes találkozásokra még a korábbiaknál is nagyobb lesz az igény – az olyan interaktív közegű lakásszínház pedig, mint amilyen a budapesti TeátRoom, mindkettőre felkészülve tervezi a járványhelyzet utáni produkcióit.