Juhász Péter Pál szinte mindent megúszott, a főigazgatóságon gyakori beszédtéma volt, hogy érinthetetlen. A 444 több forrása megerősítette, hogy lehettek fiú áldozatai is.
Szlovénia az egyedüli szomszéd, amellyel Magyarország gázvezetékrendszere még nincs összekötve. Az interkonnektor kapacitása évente 440 millió köbméter lesz.
Precedens értékű jogerős ítélet született arról, hogy az édesanya és csecsemője kórházi kapcsolata aránytalanul, indoklás nélkül nem korlátozható.
Az indián törzsfőnök rokonát a hajából származó DNS új módszerrel végzett vizsgálattal találták meg.
A konzervatív kormány alig leplezi csalódottságát, amiért Joe Biden nem konzultált előre a kivonulásról.
Bár a jövőben felerősödhet a színházlátogatókban a távolságtartó attitűd, a személyes találkozásokra még a korábbiaknál is nagyobb lesz az igény – az olyan interaktív közegű lakásszínház pedig, mint amilyen a budapesti TeátRoom, mindkettőre felkészülve tervezi a járványhelyzet utáni produkcióit.
A kapcsolati erőszak áldozatainak indított online tanácsadó oldalt az Ökumenikus Segélyszervezet, a honlapon névtelenül juthatnak információhoz az érintettek és hozzátartozóik, valamint a probléma iránt érdeklődők - jelentették be kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Senkár Éva pszichológus, a segélyszervezet munkatársa elmondta, hogy a meddigmehet.hu oldalon munkatársaik, jogászok, pszichológusok, szociális munkások válaszolnak az anonim üzenetekre.
Oroszország őszintén törekszik a kétoldalú kapcsolatok helyreállítására a baráti Törökországgal - ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Szocsiban, ahol kazah hivatali partnerét, Nurszultan Nazarbajevet fogadta.
Gyors összeköttetést alakított ki az Egyesült Államok és Oroszország a szíriai beavatkozás kapcsán. Azóta, hogy Oroszország megkezdte légicsapásait Szíriában, a két ország katonai vezetése között jelentősen javult a kommunikáció – közölte az amerikai légierő tábornoka, Herbert Carlisle Washingtonban. „Naponta kétszer is egyeztetnek egymással, forró drótot alakítottak ki” – tette hozzá.
A szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körben való terjesztése, különösen a fiatal, szexuálisan legaktívabb korosztályban kiemelten fontos. A Körúti Orvosi Centrum STD és HPV centrumának orvosai ezért, társadalmi felelősségvállalástól indíttatva, 2014 nyarán egy széles körű társadalmi edukációs és prevenciós kampányt indítanak el.