A kicsiknek főleg játékokat, a nagyobbaknak kozmetikumokat, és persze minden korosztálynak édességet érdemes csomagolni egy-egy cipősdobozba, hogy azoknak is kerüljön ajándék a karácsonyfa alá, akik szerény körülmények között ünnepelnek.
A humorista egy dedikált könyvet kapott a miniszterelnöktől. Igyekszik viszonozni a gesztust, elküldte a miniszterelnöknek a nemrég megjelent első könyvét.
Az 1432 üzenetükre pontosan 1432 választ szeretnének kapni.
A szülők fele több mint tízezer forintot tervez kifizetni, a 40 százalékuk pedig 5–10 ezer forint közötti összeget szán gyermekenként karácsonyi ajándékra.
Nem tudni ki a felelős azért, hogy több nyugdíjasnak csak 5 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt kézbesítettek. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem tud ilyen esetről. A Fidesz pedig „kárpótlást" ígért az esetleges hibákért, a miként kérdéses.
A karácsonyi időszakban akár ötven nap is lehet a megrendelt áru átfutási ideje, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Posta közös közleményében azt írta, mintegy 15 millió csomag kezelésével számolnak.
Az MSZP elnöke szerint az Orbán-kormány több millió embert hagyott magára szegénységben. Mesterházy Attila a szocialista választmány idei utolsó ülése előtt arról beszélt újságíróknak: társadalompolitikai változásra van szükség. Azt mondta, az MSZP politikája valóban arról szól, hogy senkit sem hagynak az út szélén, ehhez azonban tavasszal le kell váltani a kormányt.