Mesterházy: szegények millióit hagyta magára az Orbán-kormány

Az MSZP elnöke szerint az Orbán-kormány több millió embert hagyott magára szegénységben. Mesterházy Attila a szocialista választmány idei utolsó ülése előtt arról beszélt újságíróknak: társadalompolitikai változásra van szükség. Azt mondta, az MSZP politikája valóban arról szól, hogy senkit sem hagynak az út szélén, ehhez azonban tavasszal le kell váltani a kormányt.