Orbán Viktor megajándékozta Pottyondy Edinát

Orbán Viktor;könyv;dedikálás;ajándék;ajándékozás;karácsonyi ajándék;Pottyondy Edina;

2025-12-29 08:54:00 CET

A humorista egy dedikált könyvet kapott a miniszterelnöktől. Igyekszik viszonozni a gesztust, elküldte a miniszterelnöknek a nemrég megjelent első könyvét.

„És tényleg én voltam az a rejtélyes Edina, akinek Facebook-posztban dedikált a nemzetvezető” – közölte Pottyondy Edina hétfő reggel Facebook-oldalán.

A humorista posztjában felidézte, ennek előzménye, hogy egy korábbi, Telexnek adott interjújában megkérdezték tőle, melyik politikussal olvastatná el büntetésből a nemrég megjelent első, Közösségi irányelvek megsértése című könyvét. „Azt válaszoltam, hogy nem büntetés, jutalom lenne. Élveznék, és gazdagodnának tőle. Lehet, hogy empátiát és érzékenységet tanulnának, és szembesülnének vele, hogy mit művelnek az országgal.

Orbán Viktornak ajánlanám, de nem azért, hogy büntessem, hanem hogy épüljön belőle, legyen normálisabb ember, lássa az ország azon részét, ami nem a bankszámlája meg a Vlagyimir Putyin segge. Mert láthatóan ide szorult be a tudata, pedig nem volt mindig ilyen”

– nyilatkozta a hónap közepén Pottyondy Edina, aki a bejegyzésében most azt írja, megkapta élete legbizarrabb karácsonyi ajándékát, ha a szexjátékokat nem számolja.

„22-én hívták a kollégámat a Miniszterelnöki Hivatalból, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap egy fiatalemberrel érkezett a miniszterelnök úr dedikált könyve. Úgy látszik, a Magyar Postában nem bízik annyira az öreg”

– kommentálta a humorista. Majd azt is megosztotta, hogy mit írt a kormányfő a könyvhöz: „Kedves Edina! Az ajánlását viszonzom, boldog karácsonyt! Orbán Viktor”. A kormányfő emellett a dedikálás aljára odabiggyesztette aláhúzva, hogy Máté 5:39. Ez a következő idézet az Újszövetségből: „Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”

„Mondjuk én a magam részéről jobban örültem volna, ha a fa alá mondjuk egy új, humánus gyermekvédelmi törvényt rak, vagy a kínaiaknak és a mészárosoknak jutó állami forrásokat átcsoportosítja az egészségügybe és az oktatásba. De persze nem akarok fanyalogni” – szúrt oda posztjában Pottyondy. Hozzátette, igyekszik viszonozni a gesztust: visszapostázta Orbánnak a saját könyvét. A dedikálásba ő is tett egy bibliai hivatkozást, mégpedig a Titusz 1.16-ot, amely – Károli Gáspár fordításában – így szól: „Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy utálatosak, hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.”