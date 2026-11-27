Baptista Szeretetszolgálat;karácsonyi ajándék;jótékonysági akció;

2026-11-27 07:30:00 CET

A kicsiknek főleg játékokat, a nagyobbaknak kozmetikumokat, és persze minden korosztálynak édességet érdemes csomagolni egy-egy cipősdobozba, hogy azoknak is kerüljön ajándék a karácsonyfa alá, akik szerény körülmények között ünnepelnek.

Idén már 23. alkalommal hirdeti meg karácsonyi ajándékgyűjtését a Baptista Szeretetszolgálat. Az évek során az ország legnagyobb karitatív akciójává nőtt programban arra kérik az adományozókat, hogy egy cipős dobozt töltsenek meg ajándékokkal, majd ezt juttassák el a gyűjtőpontokra, ahonnan azután a szeretetszolgálat osztja szét ezeket a rászoruló családok között.

Az akció indulásának bejelentésekor Gál Dávid, a szeretetszolgálat főigazgatója felidézte gyerekkori emlékeit, amikor az 1980-as években minden karácsonykor egy cipősdoboznyi ajándékot kapott a kispesti baptista imaházban. Az ajándékcsomagok akkoriban a világ különböző részeiről érkeztek a szocialista Magyarországra, és neki mindig óriási élményt jelentett a csomagok kibontása.

A Magyar Baptista Szeretetszolgálatot 30 éve alapította meg Szenczy Sándor lelkész, aki 2004-ben érezte úgy, hogy eljött az idő, amikor már nem külföldről kell hogy ajándékok érkezzenek Magyarországra. A cipősdoboz akció évről évre egyre sikeresebb lett, tavaly már országszerte, 434 gyűjtőponton 62 450 doboz gyűlt össze a közreműködő partnercégek és magányszemélyek felajánlásainak köszönhetően. „Ez azt jelenti, hogy 62 450 gyerek szeme csillogott karácsonykor, mert kapott egy olyan ajándékot, amit máshogy biztosan nem kapott volna meg. Már a tavalyi is rekordév volt, de azt szeretném kérni, hogy idén ezt is döntsük meg. Lebegjen a szemünk előtt 70 ezer doboz mint elérendő cél!” – tette hozzá Gál Dávid.

Mint Berczelly Réka, a szeretetszolgálat szóvivője lapunknak elmondta: nemcsak a dobozok száma, de az igény is évről évre növekszik. Már szeptembertől érkeznek hozzájuk a megkeresések, rengeteg rászoruló fordul a baptistákhoz, akik igyekeznek minél több családnak segíteni. A szóvivő kiemelte: ez a kampányuk kifejezetten a gyerekek karácsonyi ajándékairól szól, tehát nem tartós élelmiszereket várnak, hanem minden olyasmit, aminek egy gyerek örül. Sajnos még mindig előfordul, hogy nem megfelelő holmikat csomagolnak be az adományozók, például szakadt, foltos ruhaneműt, törött játékot. Berczelly Réka arra kér mindenkit, hogy csak olyasmit adományozzon, amit ő maga is szívesen látna a karácsonyfa alatt.

A cipősdobozokon tüntessük fel, hogy a megajándékozni kívánt gyerek fiú vagy lány, és melyik korosztályba tartozik. 0-18 éves korig bárkit meglephetünk adományainkkal. A legnépszerűbb holmik a játékok, a ruhaneműk közül a sapka, sál, kesztyű, nagyobbaknak könyv, higiéniai felszerelés, kamaszlányoknak sminkkészlet, és persze az édesség semmiképpen ne maradjon ki, annak minden gyerek nagyon örül.

Az ajándékdobozokat december 20-ig lehet leadni bármelyik gyűjtőponton, ezek listáját – valamint az adománygyűjtéssel kapcsolatos minden további információt – megtalálhatnak a btesz.hu weboldalon

Az adventi időszakban országszerte rengeteg civil szervezet és egyház szervez adománygyűjtő akciókat, hogy megszépítsék azok ünnepét, akik szerényebb körülmények között élnek. Ha szeretnénk segíteni, érdemes megkeresni a lakóhelyünkhöz legközelebbi adakozási lehetőséget, de mi magunk is kezdeményezhetünk ilyet a saját környezetünkben, akár a munkahelyünkön vagy a családunkban. Nem feltétlenül kell szervezett gyűjtéshez sem csatlakozni, hiszen lehet, hogy a közvetlen környezetünkben is él olyan kisgyerekes család, egyedülálló szülő, magányos idős ember, akinek jólesik egy kis törődés, odafigyelés. Ne csak tárgyakban gondolkodjunk, ajándék lehet bármilyen segítségnyújtás: bevásárlás, tűzifa felhasogatása, de akár egy jó beszélgetés is. Ne féljünk megkérdezni, mire van szüksége annak, akinek segíteni szeretnénk, és ne higgyük el feltétlenül, ha azt mondja: semmire. Az év vége idén végre ne a hajszáról szóljon, inkább a lelassulásról és az egymás iránti őszinte figyelemről.

Aki kap, annak megtelik a zsebe. Aki ad, annak megtelik a szíve.