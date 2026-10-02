Negyven civil szervezet követeli, hogy vessenek véget a magyar erdők államilag támogatott pusztításának

Jelenleg az európai éves faanyag-felhasználás körülbelül fele végzi erőművekben energiatermelési céllal. Ezt a helyzetet azonnal meg kell változtatni! – írták meg magyarországi döntéshozóknak küldött levelükben civil szervezetek. Az utolsó pillanatban vagyunk, de még mindig nem késő meghozni a radikális döntéseket.