Jelenleg az európai éves faanyag-felhasználás körülbelül fele végzi erőművekben energiatermelési céllal. Ezt a helyzetet azonnal meg kell változtatni! – írták meg magyarországi döntéshozóknak küldött levelükben civil szervezetek. Az utolsó pillanatban vagyunk, de még mindig nem késő meghozni a radikális döntéseket.
A folytonosság jellemzi a CDU/CSU közös programját, ami azt jelzi: Angela Merkel távozása után sem számíthatunk gyökeres fordulatra a német politikában.
Karbonsemlegesnek kell lennie 2050-ig a világ államainak – hangsúlyozta a szervezet főtitkára, António Guterres.
Karbonsemlegessé akarják tenni a tengeri kereskedelmet.
Ferenc pápa felszólította a világ országait, hogy törekedjenek a zéró szén-dioxid-kibocsátásra.
Az asztipáleai modell két-három évre sűrítve mutatja be, milyen lehetne a világ többi része 20-30 év múlva.