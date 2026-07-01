A cél: Pénelopé Feneke

Válasszunk magunknak görög szigetet! Valaki a pörgős Zakinthost kedveli, más a puccos Santorinire szavaz, Kréta és Rodosz a tömegturizmus hazája. Az igazi ínyencek tudják, hogy csak Corellli kapitány mandolinja csábíthat el igazán. Kefalónia hangulata semmi máshoz sem fogható, és akkor még nem is beszéltünk a meseszép strandokról…