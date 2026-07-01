Párokat szedtek ketté, de volt, hogy egy baráti társaságból véletlenszerűen kivettek egy embert, akinek maradnia kellett.
Görögország szigetei mágnesként vonzzák a turistát. Az jón-tenger, az ókori kultúra és a görög mentalitás érthetővé teszi mindezt. Az intimitást és az igazi történelmi hangulatot talán leginkább Kefalónia őrzi.
Válasszunk magunknak görög szigetet! Valaki a pörgős Zakinthost kedveli, más a puccos Santorinire szavaz, Kréta és Rodosz a tömegturizmus hazája. Az igazi ínyencek tudják, hogy csak Corellli kapitány mandolinja csábíthat el igazán. Kefalónia hangulata semmi máshoz sem fogható, és akkor még nem is beszéltünk a meseszép strandokról…