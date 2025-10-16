Új gasztronómiai központ a Belvárosban

Megnyitása óta közkedvelt a szállóvendégek és a környező irodákban dolgozó, illetve a belvárosban időző budapestiek körében az egyik budapesti hotelben nyílt ÉS Deli. Ez egységes koncepcióba foglalja a New York-i deli műfajt, a népszerű kávéláncok italdesszertjeit és az autentikus „specialty coffee” világot.