Egy vizsgálóbizottsági jelentés szerint a megszüntetett, végelszámolás alatt álló Budapest Brand vezetői éveken át a Kempinski Hotel mélygarázsában rejtegették autóikat.
Irodalom és képzőművészet találkozik a budapesti Kempinski Hotel Mesélő lakosztályok című kiadványában. Öt ismert kortárs szerző – Bartók Imre, Halász Rita, Mécs Anna, Terék Anna és Totth Benedek – egy-egy éjszakát töltöttek a nívós lakosztályokban, hogy az azokban látható festmények által inspirálva írjanak egy-egy novellát. A Kempinski Hotel már harminc éve gyűjti a magyar műalkotásokat, mára közel ezerötszáz darabos a gyűjteményük, akár egy kisebb múzeumé.
Megnyitása óta közkedvelt a szállóvendégek és a környező irodákban dolgozó, illetve a belvárosban időző budapestiek körében az egyik budapesti hotelben nyílt ÉS Deli. Ez egységes koncepcióba foglalja a New York-i deli műfajt, a népszerű kávéláncok italdesszertjeit és az autentikus „specialty coffee” világot.