Szállodák pluszban, magánszállások mínuszban: felemásan indult a nyár

Kevesebb volt a vendég és a vendégéjszaka, a hazai turizmusban a tavalyinál gyengébben indult a nyár a KSH friss szálláshelyi jelentése szerint. A szállodák és panziók forgalma nőtt, a magán- és egyéb szálláshelyeké csökkent. Az első fél év minimális pluszban van még.