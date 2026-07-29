Kevesebb volt a vendég és a vendégéjszaka, a hazai turizmusban a tavalyinál gyengébben indult a nyár a KSH friss szálláshelyi jelentése szerint. A szállodák és panziók forgalma nőtt, a magán- és egyéb szálláshelyeké csökkent. Az első fél év minimális pluszban van még.
A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója adatokkal szemléltette, hogy mekkora méreteket ölt a fővárosban a rövidtávú lakáskiadás.
A Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett adatai alapján a hazai kereskedelmi szálláshelyeken 2013-ban 8,8 millió vendég 22,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendég- és vendégéjszaka-szám egyaránt közel 5 százalékos emelkedése mellett tavaly 10 százalékkal nőttek a kereskedelmi szálláshelyek bevételei is. Az ágazatban működő vállalkozások jövedelmezőségének javulását mutatja, hogy 2013-ban az átlagárak 3 százalékkal, az egy kiadható szobára jutó bruttó árbevétel pedig mintegy 10 százalékkal.
Októberben 5,9 százalékkal több vendég 4,6 százalékkal több vendégéjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, mint egy évvel korábban – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A külföldi vendégek száma 2,6 százalékkal nőtt, és 1,8 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, míg 9,6 százalékkal több belföldi vendég 8,2 százalékkal több éjszakát töltött a szálláshelyeken, mint tavaly októberben.