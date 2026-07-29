Szállodák pluszban, magánszállások mínuszban: felemásan indult a nyár

Budapest;KSH;Balaton;turizmus;utazás;kereskedelmi szálláshelyek;magyarországi vendégforgalom;

2026-07-29 13:23:00 CEST

Kevesebb volt a vendég és a vendégéjszaka, a hazai turizmusban a tavalyinál gyengébben indult a nyár a KSH friss szálláshelyi jelentése szerint. A szállodák és panziók forgalma nőtt, a magán- és egyéb szálláshelyeké csökkent. Az első fél év minimális pluszban van még.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint júniusban a turisztikai szálláshelyeken 1,9 millió vendég 4,3 millió éjszakát töltött el, ez a vendégszámban 2,2, a vendégéjszakák tekintetében pedig 2,5 százalékos elmaradás a tavaly júniushoz képest. A piac megosztott és a trend kétirányú, a vendégek 71 százaléka ugyanis kereskedelmi szálláshelyeket választott, ahol a vendégszám 2,3 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a magán- és egyéb szálláshelyeken 12 százalékkal kevesebb embert regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A visszaesés főleg a magánszállásokat érintette, miközben a hotelek forgalma még növekedni is tudott – derül ki a számok mögé nézve.

Júniusban a belföldi vendégek száma 2,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal volt kevesebb az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 1,4 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz mérten. Beszédes adat, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken a belföldi vendégszám már enyhén nőtt – a szállodákban 2,2 százalékos pluszt mért a KSH –, a magánszállások belföldi forgalma viszont 8,8 százalékkal elmaradt a tavalyitól.

Lassult a külföldi turizmus is: 874 ezer külföldi vendég érkezett, számuk 1,8 százalékkal, az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 1,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A hotelek ebben a körben is bővültek 5 százalékkal, miközben a magánszállásokon 15 százalékkal kevesebb külföldi fordult meg. Területenként is eltérő a kép, ugyanis Budapesten a belföldi vendégek száma 5,1 százalékkal nőtt, míg a Balatonnál 1,9 százalékkal csökkent.

Figyelmeztető adat, hogy júniusban a külföldi látogatók száma a fővárosban 2,4, a Balatonnál 1,7 százalékkal maradt el a tavalyi adatoktól. Ennek oka lehet az erős forint, amitől a külföldieknek hirtelen megdrágult a magyarországi utazás.

A júniusi számok egybecsengenek az utazási szakma tapasztalataival. A Redion–EUB szerint a kedvező euróárfolyam miatt sokaknak újra vonzóvá váltak a külföldi utazások, így egy egyhetes tengerparti pihenés sok esetben már nem kerül többe, mint egy hazai nyaralás. A biztosító adatai szerint a magyarok továbbra is főleg Görögországot, Horvátországot, Törökországot és Olaszországot választják. Egyre több a last minute foglalás is: az online utasbiztosítások többségét már közvetlenül az indulás előtt 1-2 nappal kötik meg. A repülős utak népszerűsége is nő: tavaly a biztosítottak 26 százaléka, idén már 29 százaléka repült, amivel együtt megszaporodtak a járatkésésekkel, törlésekkel és elveszett csomagokkal kapcsolatos biztosítási ügyek is.

Történik mindez annak ellenére, hogy a hazai szállásadók és szolgáltatók idén nem emeltek drasztikusan árat.

A szezon eleji felmérések szerint – mint arról a Népszava is beszámolt – a balatoni vállalkozók többsége csupán az inflációt építette be az áraiba, ám egy négytagú család ötnapos balatoni nyaralása így is több százezer, programokkal együtt akár 400 ezer forintos kiadás. Emiatt a családok tüzetesebben összehasonlítják a hazai és a külföldi ajánlatokat, és a jó árfolyam mellett már nem feltétlenül a belföldi pihenés jön ki olcsóbban.

A kiutazások felpörgésének hatása visszaköszön a KSH adataiban is, hiszen a turisztikai szálláshelyek bruttó árbevétele júniusban 107,7 milliárd forint volt, ami 0,5 százalékkal marad el a tavalyitól. Ennél lényegesen nagyobb a visszaesés a SZÉP-kártyás fizetéseknél, ahol a kártyatulajdonosok 3,4 milliárd forintot költöttek el, ami 14 százalékos elmaradás tavaly júniushoz képest.

Az első fél év mérlege még pozitív, január és június között 1 százalékos növekedést jelentett, hogy 8,3 millió vendéget regisztráltak. Az első hat hónap mérlege szerint a belföldi vendégszám 2,3 százalékkal nőtt, míg a külföldieké stagnált, egész pontosan 0,2 százalékkal maradt el a tavalyitól. A júniusi adatokból viszont egyértelműen látszik, merre tolódik a piac. A magánszállások megérzik a tengerparti utazások konkurenciáját. Lapunknak egy piaci szereplő a helyzetet összegezve annyit mondott: inkább egy éjszakával rövidebb, 5 nap helyett 4 napos pihenést terveznek a magyar vendégek, de egyre többen nem az önellátós vendégházat, hanem a szállodát választják fix, tervezhető áron foglalható félpanziós ellátással.