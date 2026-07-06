Ha az év elején megállapított felsőoktatási keretszámok maradnak irányadóak a felvételi ponthatárok meghatározásánál, idén ősszel a tavalyinál is kevesebb diák kerülhet be államilag finanszírozott képzésre bizonyos területeken. Az egyre sorvadó természettudományos képzésekben üresen maradhatnak a helyek.
Tavaly novemberben kerültek nyilvánosságra azok a felvételi keretszámok, amelyek 2012 decemberében szokatlan hevességű és nagyságú diáktüntetéseket robbantottak ki. Ezek végül részleges meghátrálásra késztették a felsőoktatás anyagi kivéreztetését és a továbbtanulási lehetőségek csökkentését megcélzó Orbán-kormányt. A Klinghammer István szakállamtitkár által jegyzett, még a kormányáltal sem tárgyalt törvénytervezet azonban burkoltan, de ugyanott folytatná, ahol Hoffmann Rózsa abbahagyta.