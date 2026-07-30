A feljelentést még tavaly tette Hadházy Ákos egy haveri állásszerzés miatt, a rendőrség azonban hiába derítette fel a 13 évvel ezelőtti bűncselekményt, az eljárást a hatályos jogszabályok alapján meg kellett szüntetni.
A megrendelők fizetési fegyelme romlott, amit leginkább a kifizetési lánc legvégén álló vállalkozók szenvednek meg.
A háztartások harmada továbbra sem kapta meg a március utáni időszakra vonatkozó hulladékszállítási számláját – írta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-re hivatkozva a nol.hu.
Két számjegyű rezsicsökkentést ígért a kormánypárt frakcióvezető-helyettese. A szakértők, ellenzéki politikusok szerint viszont ez megint a lakosság egy szűk rétegének jelenthet újabb előnyt, ha egyáltalán megvalósítható.
December elején több százezer közalkalmazott, tanárok, ápolók, szociális munkások, rendőrök, tűzoltók és még sokan mások nem jött meg a fizetésüket, vagy a bérüknek és juttatásaiknak csak egy részét utalta ki nekik a munkahelyük.
A deviza alapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitelek között egyre több a 90 napon túl késedelmes, utóbbi típusból már csak minden második adós fizet határidőre. A forint alapú kölcsönöknél viszont csökkent a bedőlt hitelek aránya –írja keddi számában a Világgazdaság.