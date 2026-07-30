Így úszhatják meg a fideszesek az elszámoltatást, Simonka György egyik büntetőügye már el is évült

„Elévülés miatt megszüntették a nyomozást Simonka György egyik ügyében. A feljelentést azért tettem még tavaly télen, mert Simonka György egy indulatos posztjában konkrétan bevallotta, hogy az egyik korábbi fideszes haverjának ő szerzett egy túlfizetett kamu állást az EU-s pénzek elosztásában (lopásában) segédkező Széchenyi Programirodánál” – írta csütörtök reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő mindezt a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni főosztályának korrupciós bűnözés elleni osztályán hozott határozatból tudta meg.
Hadházy Ákos szerint a nyomozás korrektnek tűnt, kiderítették, hogy egy Kovács Péter Dávid nevű harmadvonalbeli fideszes tényleg dolgozott ott 2013 és 2015 között, de mivel 2013-ben vették fel, Simonka György nyilvánvaló hivatali visszaélése már elévült. A volt ellenzéki politikus két tanulságot is levont az esetből a Tisza-kormány és a szavazói által is szorgalmazott elszámoltatás, az elmúlt évtizedek korrupciós bűncselekményeinek feltárása szempontjából:
1. Az elévülések miatt érdemes sietni, sajnos pár hónap késlekedés is számíthat - bár az elmúlt években is volt bőven ügy, sok is, de azért jó lenne, ha minél kevesebben úsznák meg a 2010-es évek derekának bűnügyeit is.
2. Simonka György az egyik legjobb példa arra, hogyan lehet elszabotálni az elszámoltatást még akkor is, ha a nyilvánvaló tények miatt elkerülhetetlen a nyomozás elindítása. Simonka első nagy „dobása” ügyében vagy 10 évig nyomozgattak, majd a vádemelés óta is sok éve folydogál a bírósági tárgyalás. A másik, már általam tett feljelentés ügyében (ott is milliárdokat tüntetett el Simonka hálózata) is 10 éve nyomozgatnak. Közben Simonka Pusztaottlakán polgármester lett és az elkövetők már a bírósági tárgyalás kezdete óta is 440 millió támogatást nyaltak fel a 24 gyűjtése szerint.
„Kitűnő stratégia a mindenre kiterjedő alapos nyomozás akkor, ha el akarunk altatni egy ügyet akár évtizedekre. Ha az új kormány valóban eredményeket akar elérni legalább a főkolomposok ügyében, akkor azt javaslom, ne akarjon mindent azonnal részletesen kivizsgálni. Vagy legalábbis kezdetben elégedjen meg a legfőbb elkövetők egy-egy kirívó , egyszerű és jól érthető ügyének nagyon gyors felderítésével. Lech Walesa a minap azt javasolta a magyar kormányfőnek, hogy ne féljen gyorsan bebörtönözni a legfőbb elkövetőket. Mélyen egyetértek a volt lengyel elnökkel” – fűzte hozzá Hadházy Ákos.Lech Wałęsa nagy hibának tartja, hogy Magyar Péter még egyetlen politikust sem zárt börtönbe a régi rendszerből
Mint ismert, Simonka György 12 éven át, 2010 és 2022 között volt parlamenti képviselő. Mandátumát az Országgyűlés 2018-ban függesztette fel, miután a nyomozó hatóság bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt eljárást indított ellene. Simonka György és 32 társa a vád szerint olyan Európai Uniótól és a magyar költségvetésből igényelhető forrásokat nyúltak le egy cégháló segítségével, amelyeket zöldség-gyümölcs termelők igényelhettek. 1,4 milliárd forintnyi közpénzt tüntettek el 2009 és 2015 között.Több mint négyszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást vettek fel a Simonka-ügy fővádlottjai a büntetőper kezdete óta
Ez az ügy nem évült el, az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetést, és 850 millió forintnyi vagyonelkobzást indítványozott a vádiratában, ha a politikus beismeri a tettét. Simonka György ezt nem tette meg, a büntetőper azóta sem zárult le, a pert korábban tárgyaló Laczó Adrienn – akit nemrég neves közéleti személyiségek köztársasági elnöknek is javasoltak – még az Orbán-kormány idején lemondott bírói tisztségéről, tiltakozva az igazságszolgáltatás ellehetetlenítéséért.Bedobta magát a korrupcióval vádolt exfideszes Simonka György, indul a parlamenti választáson„Az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni” – Bejelentette lemondását a Simonka-per bírája