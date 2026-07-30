Így úszhatják meg a fideszesek az elszámoltatást, Simonka György egyik büntetőügye már el is évült

elszámoltatás;késedelem;szabotázs;büntetőügy;elévülés;Simonka György;Hadházy Ákos;Tisza-kormány;

2026-07-30 10:28:00 CEST

A feljelentést még tavaly tette Hadházy Ákos egy haveri állásszerzés miatt, a rendőrség azonban hiába derítette fel a 13 évvel ezelőtti bűncselekményt, az eljárást a hatályos jogszabályok alapján meg kellett szüntetni.

„Elévülés miatt megszüntették a nyomozást Simonka György egyik ügyében. A feljelentést azért tettem még tavaly télen, mert Simonka György egy indulatos posztjában konkrétan bevallotta, hogy az egyik korábbi fideszes haverjának ő szerzett egy túlfizetett kamu állást az EU-s pénzek elosztásában (lopásában) segédkező Széchenyi Programirodánál” – írta csütörtök reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő mindezt a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni főosztályának korrupciós bűnözés elleni osztályán hozott határozatból tudta meg.

Hadházy Ákos szerint a nyomozás korrektnek tűnt, kiderítették, hogy egy Kovács Péter Dávid nevű harmadvonalbeli fideszes tényleg dolgozott ott 2013 és 2015 között, de mivel 2013-ben vették fel, Simonka György nyilvánvaló hivatali visszaélése már elévült. A volt ellenzéki politikus két tanulságot is levont az esetből a Tisza-kormány és a szavazói által is szorgalmazott elszámoltatás, az elmúlt évtizedek korrupciós bűncselekményeinek feltárása szempontjából:

1. Az elévülések miatt érdemes sietni, sajnos pár hónap késlekedés is számíthat - bár az elmúlt években is volt bőven ügy, sok is, de azért jó lenne, ha minél kevesebben úsznák meg a 2010-es évek derekának bűnügyeit is.

2. Simonka György az egyik legjobb példa arra, hogyan lehet elszabotálni az elszámoltatást még akkor is, ha a nyilvánvaló tények miatt elkerülhetetlen a nyomozás elindítása. Simonka első nagy „dobása” ügyében vagy 10 évig nyomozgattak, majd a vádemelés óta is sok éve folydogál a bírósági tárgyalás. A másik, már általam tett feljelentés ügyében (ott is milliárdokat tüntetett el Simonka hálózata) is 10 éve nyomozgatnak. Közben Simonka Pusztaottlakán polgármester lett és az elkövetők már a bírósági tárgyalás kezdete óta is 440 millió támogatást nyaltak fel a 24 gyűjtése szerint.

„Kitűnő stratégia a mindenre kiterjedő alapos nyomozás akkor, ha el akarunk altatni egy ügyet akár évtizedekre. Ha az új kormány valóban eredményeket akar elérni legalább a főkolomposok ügyében, akkor azt javaslom, ne akarjon mindent azonnal részletesen kivizsgálni. Vagy legalábbis kezdetben elégedjen meg a legfőbb elkövetők egy-egy kirívó , egyszerű és jól érthető ügyének nagyon gyors felderítésével. Lech Walesa a minap azt javasolta a magyar kormányfőnek, hogy ne féljen gyorsan bebörtönözni a legfőbb elkövetőket. Mélyen egyetértek a volt lengyel elnökkel” – fűzte hozzá Hadházy Ákos.

Mint ismert, Simonka György 12 éven át, 2010 és 2022 között volt parlamenti képviselő. Mandátumát az Országgyűlés 2018-ban függesztette fel, miután a nyomozó hatóság bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt eljárást indított ellene. Simonka György és 32 társa a vád szerint olyan Európai Uniótól és a magyar költségvetésből igényelhető forrásokat nyúltak le egy cégháló segítségével, amelyeket zöldség-gyümölcs termelők igényelhettek. 1,4 milliárd forintnyi közpénzt tüntettek el 2009 és 2015 között.

Ez az ügy nem évült el, az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetést, és 850 millió forintnyi vagyonelkobzást indítványozott a vádiratában, ha a politikus beismeri a tettét. Simonka György ezt nem tette meg, a büntetőper azóta sem zárult le, a pert korábban tárgyaló Laczó Adrienn – akit nemrég neves közéleti személyiségek köztársasági elnöknek is javasoltak – még az Orbán-kormány idején lemondott bírói tisztségéről, tiltakozva az igazságszolgáltatás ellehetetlenítéséért.