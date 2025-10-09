Utolsó vérig küzdenek

A spanyol-orosz állampolgárságú Talant Dushebaev lett a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A 46 éves tréner az első, aki külföldiként vezetheti győzelemre a férfi nemzeti csapatot. A szakvezető a lengyel Kielce irányítása mellett vállalta el a munkát, másodedzője a csurgói Sótonyi László lesz.