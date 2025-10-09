A Telekom Veszprém „megbosszulhatja” a lengyel Kielce ellen a 2016-ban kilenc gólos vezetésről elveszített férfi kézilabda Bajnokok Ligája-döntőt.
Hiába vezetett kilenc góllal is a Veszprém férfi kézilabdacsapata a Kielce ellen a Bajnokok Ligája kölni fináléjában, végül büntetőkkel vereséget szenvedett, így a bakonyiak harmadszor is ezüstéremmel zárták a legrangosabb európai kupasorozatot. A bronzérem a PSG-é lett.
A MOL-Pick Szeged drámai végjáték után 31-30-ra legyőzte az előző kiírásban harmadik lengyel Kielcét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyitófordulójában. A hazaiak szlovén irányítója, Dean Bombac 11-szer volt eredményes.
A csoportja második helyén végez a MOL-Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, miután szombaton az utolsó másodpercekben kapott góllal 27-26-os vereséget szenvedett a továbbra is százszázalékos lengyel Kielcétől.
A spanyol-orosz állampolgárságú Talant Dushebaev lett a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A 46 éves tréner az első, aki külföldiként vezetheti győzelemre a férfi nemzeti csapatot. A szakvezető a lengyel Kielce irányítása mellett vállalta el a munkát, másodedzője a csurgói Sótonyi László lesz.