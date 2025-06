A lóverseny, a tacskóderbi és a gourmet street food budapesti kombója egyedülálló Európában

A street food klasszikus értelemben az utcán, kézből, menet közben is elfogyasztható ételt jelent, ma már beleértjük az utcai árusoktól, bódékból, büfékocsikból (angolosan food truck) vásárolt valamennyi ételt és italt is, legyen hosszú pörkölésű arabica kávé vagy frissen csapolt IPA. A tavaszi lóversennyel, tacskóderbivel, kő-papír-olló bajnoksággal is hívogató 10. Magyar Food Truck Show Kincsem Parkban tartott rendezvényén jártunk, ahol sosem látott ételekkel ismerkedtünk, emellett az ország legnagyobb pizzakészítő versenyébe is belecsöppentünk, ahol kiderült, a miskolci a legjobb „nápolyi”, és bár Kovács Lázár szerint nincs baj a kukoricás-ananászos pizzával sem, szeretné, ha a magyarok megismernék az igazi minőséget is.