Erdogan nem áll le

A sikertelen puccs után egy hét elteltével is még tombol a törökországi tisztogatási hevület. Hét végén az elnöki gárdát is utolérte az elnök bosszúja. Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szerint a letartóztatottakat kínzásnak vetik alá a török börtönökben. Recep Tayyip Erdogant bírálja a nyugat is, de a török államfő szerint az Európai Unió egyszerűen elfogult.