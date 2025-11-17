Bérkommandók vegzálhatják a cégeket

Tervezetten és szúrópróbaszerűen ellenőrizteti majd a kormány a cégeket, hogy betartják-e a kötelező béremeléseket - jelentette be tegnap Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. A legtöbb hazai kis és közepes vállalkozás (kkv) számára a "kötelező" béremelés is nehezen elviselhető terhet jelent, az azon felüli keresetjavítást pedig még csak tervezik.