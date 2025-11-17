A többletkiadás forrása a megemelt bankadó lesz.
Ennek oka az lehet, hogy a programok gyors végrehajtása érdekében a hatóságok lazítottak az ellenőrzési eljárásokon.
Úgy tűnik, Varsó ismét egészen más utat jár, mint az Orbán-kormány.
Tervezetten és szúrópróbaszerűen ellenőrizteti majd a kormány a cégeket, hogy betartják-e a kötelező béremeléseket - jelentette be tegnap Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. A legtöbb hazai kis és közepes vállalkozás (kkv) számára a "kötelező" béremelés is nehezen elviselhető terhet jelent, az azon felüli keresetjavítást pedig még csak tervezik.
Bűvészkedik a számokkal az Orbán kormány a minimálbér és a garantált bérminimum emelés indoklásakor. Jóval kevesebb munkavállalót érint a minimálbér emelés, mint amennyiről a hivatalos propaganda szól, ráadásul a hat éves program feltételei sem biztos, hogy teljesülnek.
Ugyan többletköltséggel jár, másrészről viszont részben megkönnyítheti a vállalatok hivatali ügyintézését a jövőre kötelező jelleggel bevezetett elektronikus aláírási rendszer. A szabályozás szerint a cégvezetőnek vagy az aláírási joggal rendelkezőknek rendelkezniük kell egy olyan e-mail címmel, amelyről hivatalos térítvényt lehet küldeni a feladónak.
A kisvállalkozások a növekedési hitelprogramból 2014-ben nem tudtak úgy részesedni, mint ahogy szerettek volna, mert a kereskedelmi bankok az első ütemben a kis cégek által szükségesnek tartott hiteleknél nagyobb összegek kihelyezésében voltak érdekeltek - mondta Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) elnöke az MTI-nek adott évértékelő interjúban.
A kis és közepes vállalkozások támogatását, valamint a fiatalok és az alacsonyan képzett emberek munkához jutásának segítését ígérte Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője egy elektronikai készülékeket gyártó üzemben szerdán Budapest XVI. kerületében.