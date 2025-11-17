Orbán Viktor bejelentést tett egy 80-90 milliárdos adócsökkentésről és adóegyszerűsítésről, fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését

Orbán Viktor;Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;kisvállalkozások;Nagy Elek;

2025-11-17 10:48:00 CET

A többletkiadás forrása a megemelt bankadó lesz.

Egy nehéz nap reggelén vagyunk, tegnap este szívinfarktust kapott az egész ország. De kesergésből nem lehet megélni, meló van, a munkát el kell végezni – közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt a Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével tartott sajtótájékoztatóján.

A kormányfő elmondta, hétfőn megállapodott a kormány és az iparkamara. Egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szemben – folytatta –, és ez a gazdaságpolitikára súlyos következményekkel jár, hiszen ez nem csak a máról, hanem a holnapról is szól. A dolgok úgy állnak, hogy Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv, ennek a gondolkodásmódnak számos súlyos pénzügyi következménye van.

A kormányfő kiemelte, Magyarország dilemma előtt áll, ők korábban úgy ítélték meg, Magyarország képes arra, hogy egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett nemzeti magyar gazdaságpolitikát építsen, de ezt újra és újra asztalra kell tenni, hogy érvényes-e. Orbán Viktor közölte, úgy ítélték meg, ezt lehetséges folytatni, és ez a mostani megállapodás alapja.

A miniszterelnök kiemelte, a korábban kitűzött célokat nem akarják feladni. A vállalkozóknak azt ígérték, adóterheiket csökkenteni fogják és visszavágják az őket terhelő bürokráciát. Majd bejelentette, tizenegy pontban meg tudtak állapodni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, és

a mostani második szakaszban a kamara kérésére becslésük szerint 80 és 90 milliárd forint közötti adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek.

A tizenegy intézkedés a következő:

alanyi áfamentesség értékhatárának a lépcsőzetes emelése. 2026-ban az alanyi áfamentesség értékhatára 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban 24 millió forint lesz.

emelik az átalány-adózók általános költséghányadát. 2026-ban 45, 2027-ben 50 százalékra emelik, 2028-ról még egyeztetnek.

csökkentik a szocho-alapot a főállású egyéni vállalkozóknál, számításaik szerint ez 140 ezer vállalkozó havi adóterheit mérsékli.

kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, kb 4-5 ezer vállalkozó tud ebbe a kedvező körbe belépni.

százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat. Azt várják, hogy ez lendületet ad a barnamezős fejlesztéseknek.

adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.

megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, amivel úgy vélik, 3500 vállalkozás terheit csökkentik, a kulcsok maradnak.

mint mondta, fájó szívvel, de elfogadta, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését. Utána ismét leülnek erről egyeztetni. Ez szerinte a költségvetés szempontjából 20 milliárd forint adóbevétel kiesést jelent.

csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket, a társasági adóelőleg értékhatárát 5 millióról 20 millió forintra emelik.

megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.

80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztráció-csökkentést hajtanak végre, esetükben a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho és járulék bevallás gyakorisága.

Orbán Viktor közölte, 80-90 milliárd forint többletkiadásról lehet beszélni, aminek a megemelt bankadó a forrása.

– Lesznek még ilyen megállapodások reményeink szerint a kamarával

– mondta Orbán Viktor. Közölte, tudomásul vették, hogy a kamara új pályára lépett, amiben ők egy lehetőséget látnak. Reményeik szerint a következő megállapodás arról szól majd, hogyan tudnak állami, gazdaság-irányítási feladatokat átadni a kamarának, vagy megosztani vele. Erről zajlanak a tárgyalások különböző munkacsoportokban.

Orbán Viktor tájékoztatóját követően Nagy Elek, az MKIK elnöke többek között arról beszélt:

májusban egy 8 oldalas, részletes, 5 évre szóló hosszú távú megállapodást kötöttek a kormánnyal, melyben konkrét, számon kérhető vállalásokat tettek.

a megállapodást megelőzően készítettek egy átfogó kutatást, ennek egyik pontja volt, hogy mi fáj a legjobban a kisvállalkozásoknak.

3 éven belül a NAV fogja készíteni az egyéni vállalkozók bevallásait.

A sajtótájékoztató azzal zárult, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek aláírta az együttműködési megállapodásról szóló dokumentumot.

A miniszterelnök már reggel, a vasárnapi vb-selejtezőt értékelő Facebook-bejegyzésében tudatta, hogy „ma garantáltan jó napja lesz” a magyar kisvállalkozóknak.

Orbán Viktor október elején is tartott egy közös sajtótájékoztatót az MKIK elnökével. Akkor egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű, 3 százalékos fix kamatozású hitelről tett bejelentést. Nagy Elek elmondta, a magyar kormány és a kamara májusban újszerű megállapodást kötött, ez taglalja az együttműködési célokat, és 5 nagy fejezetet irányoz elő a magyar vállalkozások versenyképességének növekedése elősegítéséért.