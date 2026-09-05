Kiszámíthatóbb állami finanszírozás, átláthatóbb pályázati rendszer, valamint nagyobb szakmai és gazdasági önállóság megteremtését várja többek között közel 250 múzeumi szakember.
Bár maga Orbán Viktor is gazdasági válságot vár az év második felében, a 2019-es költségvetést rohamtempóban verik át az Országgyűlésen.
Nem szeretjük, ha túl gyakran változik a jogi környezet - válaszolta újságírói kérdésre Lian Wang, a magyar letelepedési kötvényeket árusító Hungary State Special Debt Found (HSSDF) elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy érdemes lenne-e változtatni a kötvény szabályozásán.