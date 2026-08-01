A Magyar Péter miniszterelnök által hétfőtől bejelentett 17 és 22 óra közötti forgalomleállítás nem érinti az alapellátást, így az erőművek működését kiszolgáló szerelvények közlekedését sem.
Bár hivatalosan minden olyan állami beruházást, amelynek kivitelezése még nem kezdődött meg felfüggesztenek, illetve felülvizsgálnak, többeknek ez sem szegi kedvét az építkezésektől.
Korlátozás nélkül jöhetnek Magyarországra 13 országból, így Törökországból és Kínából is.
Egyelőre nem bővítik a kivételek körét a vasárnapi zárás kapcsán - a kormány döntését a kabinet ülése után a szóvivő jelentette be.