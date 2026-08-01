Vitézy Dávid: A tehervonatok korlátozásával naponta 70-90 megawattóra takarítható meg

forgalomkorlátozás;alapellátás;kivételek;tehervonat;átmeneti időszak;

2026-08-01 13:19:00 CEST

A Magyar Péter miniszterelnök által hétfőtől bejelentett 17 és 22 óra közötti forgalomleállítás nem érinti az alapellátást, így az erőművek működését kiszolgáló szerelvények közlekedését sem.

Azzal, hogy a hazai vasútvonalakon hétfőtől a 17 és 22 óra között időszakban korlátozzuk a teherszállítást, számításaink szerint naponta 70-90 megawattóra megtakarítást érhetünk el – ismertette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon az energiaválság miatt szombaton bejelentett kormányzati intézkedések egyik fontos elemének a részleteit.

Ebben a néhány órában nem közlekedhetnek majd a tehervonatok, ez alól csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, alapellátást lehetővé tévő szerelvények jelentenek kivételt, például amik pont a működő erőműveket szolgálják ki – hangsúlyozta a tárcavezető. Vitézy Dávid emlékeztetett, hasonló intézkedés a nagyobb havazások idején korábban is előfordult, a váltók hóval való eltömődése elleni védekezés keretében, idén januárban is.

Magyar Péter kormányfő, ahogy arról beszámoltunk, bejelentette az új, elfogadott, hamarosan hatályba lépő kormányrendelet alapján meghozott intézkedéseket, köztük a rendkívüli helyzetben szükséges energiakorlátozások fokozatait. Jelenleg a jelentős energiafelhasználó vállalatok, önkormányzatok önkéntességére épülő szakaszban vagyunk. – A következő időszakban különösen fontos, hogy minden hazai nagyfogyasztó gondoskodjon áramfogyasztása lehető legalacsonyabban tartásáról különösen a késő délutáni és esti órákban. De a mostani helyzetben nem csak rájuk számítunk, hanem mindenkire, aki akár a munkahelyén, akár az otthonában meg tudja oldani, hogy akár egy kicsivel csökkentse az áramfogyasztását – kérte Vitézy Dávid is.