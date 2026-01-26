Kizuhant az ablakon egy férfi Kispesten

Kizuhant egy férfi a hatodik emeleten lévő ablakon, amikor a nyílászárókat cserélte ki Budapesten, a XIX. kerületben. Az egyensúlyát elveszítő sérültnek több csontja is eltörött, belső sérülései is lehetnek - írja az Origo.