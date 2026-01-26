Nem élte túl. A rendőrség még vizsgálja a haláleset körülményeit.
Oroszország fővárosában gyakori halálok a nyitva felejtett nyílászáró. A 62 éves Andrej Badalov, a Transznyefty olajtársaság alelnöke volt. A hatóságok öngyilkosságra gyanakszanak.
Egyelőre nem tudni, hogy baleset történt-e, vagy öngyilkos lett.
Ő már a sokadik, aki finoman szólva is gyanús körülmények közt veszíti életét.
Az egyelőre nem világos, milyen rendőrségi eljárás indult, de a helyszínre érkező nyomozók egy férfit előállítottak.
A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, de azt még nem tudni, hogy baleset vagy öngyilkosság okozta-e a tragédiát.
A befolyásos orosz emberek sorozatos halálára egyelőre nincs magyarázat, de most egy Putyin-párti üzletembert is utolért a végzete.
A mentők súlyos életveszélyes állapotban szállították kórházba a gyermeket, akiről egyelőre nem tudni, hogy baleset vagy öngyilkossági kísérlet áldozata.
A szervezők szerint esély sem volt megakadályozni a balesetet.
A halálos áldozatot követelő tragédia okait a rendőrség vizsgálja.
A kicsit szörnyethaltak.
A nő belehalt a súlyos sérüléseibe.
Gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást egy ember ellen a VIII. kerületi társasházból szombaton reggel kizuhant gyermek esetével kapcsolatban - közölte a rendőrség kora délután a honlapján.
Kiesett egy négy év körüli kislány a VIII. kerület egyik társasházának hatodik emeletéről szombaton reggel, és a helyszínen meghalt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság az internetes oldalán. Gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást.
Kizuhant egy férfi a hatodik emeleten lévő ablakon, amikor a nyílászárókat cserélte ki Budapesten, a XIX. kerületben. Az egyensúlyát elveszítő sérültnek több csontja is eltörött, belső sérülései is lehetnek - írja az Origo.