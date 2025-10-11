Terjeszkedhet a budapesti bulinegyed, úgy tűnik, megkaphatja a Klauzál téri vásárcsarnokot is

Budapest;piac;Erzsébetváros;körkép;terjeszkedés;Klauzál tér;bulinegyed;

2025-10-11 09:30:00 CEST

Bérbe adná a Garay téri piacot a VII. kerületi önkormányzat. A belső-erzsébetvárosiak attól tartanak, hogy ez csak előjáték ahhoz, hogy a Klauzál téri vásárcsarnok is a bulinegyedhez „csatlakozzon”.

Két fordulós hasznosítási pályázatot hirdetett Erzsébetváros önkormányzata, amely legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a kerület belső – bulinegyedként elhíresült - része elszakadna, hogy a szomszédos három kerület valamelyikéhez csatlakozzon a tarthatatlan közállapotok miatt. Az október végén záruló piacpályázaton az önkormányzat tulajdonában lévő 2678 négyzetméter hasznosítására várják olyan cégek jelentkezését, akik legalább havi nettó 2,5 millió forintot fizetnének a Garay téri részben pinceszinten lévő területért.

Az eredetileg itt álló, 1931-ben épült vásárcsarnokot 2003-ban zárták be, majd egy évvel később elbontották, hogy a helyére egy lakásokat is tartalmazó vegyes funkciójú épületet húzzanak fel, amelyben a piac a pinceszinten kapott helyet. A földszinten üzleteket alakítottak ki. Az üzletek és a mélygarázs idővel egy török céghez került. A várakozások szerint most majd hozzácsapják a piacot is, hiszen külső vállalkozónak aligha éri meg betelepülni ide. Erre utal a pályázat rövid határideje is, egy hónap a helyszín ismerőjének lehet elég egy fenntartható üzleti modell kidolgozására.

A piac egyébként évről-évre zsugorodik, az árusok száma csökken.

A Garay és Klauzál téri piac üzemeltetéséből évente 400 millió forint vesztesége származik az önkormányzatnak.

Ennek egyik oka a Garay téri piac esetében a rendkívül magas közös költség – lévén az épület társasházként működik –, illetve a csökkenő kihasználtság. „A Covid-járvány alatt kiürült Garay piac újbóli beindítása olyan szakmai hátteret igényel, amire az önkormányzat nincs berendezkedve. Az intenzív piaci menedzsmenti feladatok hatékony végrehajtása érdekében célszerű megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező külső partnert bevonni” – indokolta a bérbe adást a Népszava kérdésére a VII. kerületi önkormányzat, amely ugyanakkor siet mindenkit megnyugtatni, hogy a pályázatban kizárták a kocsmanyitást, így piac helyett nem nyílhat „gastro-market”, a nyertesnek a jelenlegivel azonos alapterületen kell üzemeltetnie a piacot. Kérdés, kinek éri meg az épület korszerűtlen műszaki adottságai miatti magas költségű üzemeltetés. Az önkormányzat már az előző ciklusban is nekifutott a bérbeadásnak, de nem jártak sikerrel.

A Garay téren egyébként nehéz lenne bulihelyet nyitni, lévén itt 10 órakor be kell zárni a vendéglátóhelyeknek, ellentétben a bulinegyeddel, ahol elméletileg éjfélkor kellene lehúzni a redőnyöket, de bizonyos feltételek teljesítése esetén tovább is nyitva tarthatnak a kocsmák az ott élők nagy bánatára.

A Klauzál téri Vásárcsarnokban két helyiség kivételével a piac valamennyi üzletének van bérlője, csakhogy a galéria jelenlegi bérlőinek többsége „nem hagyományos piaci tevékenységet folytat, ami érinti a nyitvatartásukat is” – magyarázta a kerület a sok lehúzott rolót. „A Klauzál téri vásárcsarnok ügyében egyelőre nem született döntés” – szögezte le az önkormányzat. De sok jel utal arra, hogy a bulinegyed átvenné.

A kerületvezetés még a fideszes Vattamány Zsolt polgármestersége alatt ígérte oda a 2015-ben 2 milliárd forintért felújított műemléképületben működő piacot a bulinegyedben is érintett vállalkozói körnek, amely „gastro-market” nyitását tervezte a patinás fal között. A helyi Fidesz azt is vállalta, hogy korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, lévén a piac igényeire kialakított temperáló fűtés a vendéglátáshoz nem elég. Az önkormányzat akkor a jelenlegihez hasonlatos magyarázatot adott a bérbeadásra: a bérleti díjakból befolyó bevétel nem fedezi az üzemeltetés, fenntartás költségeit.

A kerület vezetését 2019-ben átvevő Niedermüller Péter (DK) első nekifutásra belement volna az üzletbe, hiszen 2021 nyarán arról szóltak a hírek, hogy az önkormányzat 10+5 éves bérleti szerződést köt a bulinegyed Fogas–Instant néven ismert szórakozóhely-komplexumának érdekeltségi körébe tartozó cégekkel – az Andrássy 52 Bar Kft.-vel és a Pontoonka Group Kft.- vel –, de a terv elbukott a Momentum heves ellenállásán, amely az újratárgyalt szerződést, illetve a módosított feltételeket is rendkívül előnytelennek tartotta az önkormányzatra nézve.

A szerződést végül nem írták alá. Csakhogy a vendéglátósok addigra számos üzlethelyiséget bérbe vettek a piacon, amelyeket nem használtak, de nem is fizették a bérleti díjat, mondván nekik gastro-marketet ígértek. A kerület fizetési meghagyásokat küldött ki, majd pereket indított, amelyeket első fokon meg is nyert, én is tanúskodtam annak idején – emlékszik vissza Bárdi Zsuzsanna, aki a Momentum színeiben volt a területért felelős alpolgármester az előző ciklusban. A fideszes tervek megakasztása után elkezdték közösségi térré formálni a piac kihasználatlan részeit, volt itt filmvetítés, bábelőadás és más helyieknek szóló programok. Ám ezek lassan elhaltak és most ismét az a hír járja, hogy a vendéglátósokhoz kerülhet a Klauzál téri csarnok.

A pletykának termékeny táptalajt nyújt az Akácos udvar esete.

A Pollack Mihály által tervezett műemlék épület 15 évre szóló hasznosítására nyáron írtak ki pályázatot, amelyre egyetlen ajánlat érkezett a Capital Concept Zrt.-től, amely történetesen éttermet nyitna az egykori nyugdíjas klub hűlt helyén. A cég tulajdonosa a Stifler Gozsdu Kft. amely korábban a Stifler Ház nevű szórakozóhelyet működtette a bulinegyedben. A felszámolt bár különféle berendezési tárgyait egyébként éppen itt tárolták egy korábbi önkormányzattal kötött bérleti szerződés keretében. A cég vezetője, Bíró László a vendéglátósok által létrehozott Közös Erzsébetvárosért Egyesület (KEE) elnökségi tagja.

A győztes havi 6 millió 200 ezer forintos bérleti díj fizetését és a romos állapotú műemlék épület 600 millió forint értékű felújítását vállalta, igaz felújítási költség felét az értéknövelő beruházások fejében „lelakhatja”, vagyis a bérleti díjból ez levonható. A kerületvezetés azzal érvelt, hogy önkormányzati ingatlanban működve legfeljebb éjfélig tarthat nyitva az étterem, így garantált hogy nem egy újabb „itatóhely” nyílik, a felújítás megtérülése pedig csak vendéglátóipari funkcióval biztosítható. A bérbeadásról éppen a rabbik felvetette elszakadásról szóló botrányosra sikeredett szeptemberi testületi ülés előtt döntöttek a képviselők.

Riadalmat keltett korábban az önkormányzat másik terve is, amikor egy vállalkozó hostelt nyitott volna a Kazinczy utcai Tesla-házban, de ez végül nem került a testület elé – mondja Bárdi Zsuzsanna, aki szerint az elmúlt években bevezetett forgalomkorlátozások is inkább a vendéglátósok érdekeit szolgálják, mintsem az ott élőkét. Egyik példaként a „forgalomtól elzárt területek” kijelöléseit hozta, amelyek furcsa mód szinte mindig egy vendéglátóhely elé esnek, ahol azután teraszokat alakítanak ki, de jól jönnek a kocsmák üzemeltetéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedélyek beszerzésekor is. Autóval lassan megközelíthetetlenné válik a Klauzál utcai piac is, hiszen a Csányi és a Dob utcát is lezárták az autók elől az érintett szakaszon, így az áruszállítás nagyon nehézkessé vált a piacra, ahogy a vásárlóknak is jó messzire kell cipekedni a szatyrokkal. Ha teljesen elzárják az autóforgalom elől, akkor végleg bezárhat a piac és jöhet a gasztromarket. Bárdi szerint az sem hallgatható el, hogy a sétáló utcák kialakítását, a parkolóhelyek felszámolását, az utcák egyirányúsítását a főváros is erőlteti.

A bulinegyedből származó bevétel messze nincs arányban az általa okozott problémákkal

– teszi hozzá a volt alpolgármester. A kerület közvetlenül csak felügyeleti díjat szedhet a vendéglátósoktól, amelynek összegét a Fidesz törvényben maximálta, így az előző ciklusban egyetlen évben sem haladta meg a 20 millió forintot. A cirka 1,5 milliárd forintra rúgó idegenforgalmi adót pedig nem a kocsmák, hanem a szállodák, egyéb szálláshelyek fizetik, míg az iparűzési adó a fővároshoz folyik be, amely egy bonyolult képlet alapján, elsősorban lakosságszám arányosan oszt vissza belőle a kerületeknek. Ehhez képest a bulinegyed takarítása elvisz évi egymilliárd forintot. Ebbe akarták egyébként bevonni a kocsmalobbit azzal, hogy a kerület kikötötte: csak az a hely kaphat engedélyt éjszakai nyitvatartásra, amely tagja egy olyan vendéglátósok alapította egyesületnek, amely beszáll a takarításba és a rendészet működtetésébe. Végül egy ilyen egyesület alakult, a KEE. Ám a vendéglátósok számonkérése nem túl szigorú Bárdi Zsuzsa szerint, márpedig minden rendelet annyit ér, amennyit betartatnak belőle.