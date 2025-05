Klicsko marad főpolgármester?

Vitalij Klicsko jelenlegi főpolgármester és Boriszlav Bereza, a radikális Jobboldali Szektor (PSZ) volt szóvivője jutott be a kijevi főpolgármester-választás második fordulójába - jelentették be pénteken a kijevi választási bizottság ülésén, miután megkapták az utolsó kerületből is a jegyzőkönyvet a szavazatszámlálásról.