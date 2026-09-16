Negyvenéves a Liszt Múzeum

Koncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, filmvetítéssel és beszélgetésekkel ünnepli fennállásának 40. évfordulóját szeptember 17. és 19. között a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileumi programsorozat vendége lesz Eckhardt Mária alapító igazgató és Alan Walker Liszt-kutató is, két estén pedig Klukon Edit és Ránki Dezső ad hangversenyt.