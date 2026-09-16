Negyvenéves a Liszt Múzeum

Ránki Dezső;Mácsai János;Klukon Edit;Liszt Ferenc Emlékmúzeum;

2026-09-16 15:05:00 CEST

Koncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, filmvetítéssel és beszélgetésekkel ünnepli fennállásának 40. évfordulóját szeptember 17. és 19. között a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileumi programsorozat vendége lesz Eckhardt Mária alapító igazgató és Alan Walker Liszt-kutató is, két estén pedig Klukon Edit és Ránki Dezső ad hangversenyt.

Negyven éve, 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a Régi Zeneakadémia Andrássy út és Vörösmarty utca sarkán álló épületében. A Zeneakadémia intézménye a jubileum alkalmából szeptember 17. és 19. között háromnapos programsorozattal várja a közönséget. Az első két napon rendhagyó tárlatvezetéseket tartanak, a múzeumi belépőjeggyel pedig ingyenes minikoncertek is látogathatók.

A szeptember 19-i program az intézmény történetét és a Liszt-kutatást is középpontba állítja. Délelőtt Mácsai János zenetörténész beszélget Eckhardt Máriával, a múzeum alapító igazgatójával az elmúlt négy évtizedről. Délután Alan Walker kanadai zenetörténész, a Liszt-kutatás nemzetközileg ismert alakja lesz a vendég. A róla készült dokumentumfilm vetítése után Joe Sabia rendezővel és Walkerrel Fejérvári Boldizsár, a zenetörténész Liszt-monográfiájának egyik magyar fordítója beszélget. Alan Walker ezt követően dedikálja monográfiájának új kiadását.

A gyerekeket ugyancsak szeptember 19-én interaktív hangszerbemutatóval egybekötött nyomozós múzeumpedagógiai foglalkozás várja. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A jubileum zenei programjának kiemelt eseménye Klukon Edit és Ránki Dezső szeptember 18-i és 19-i koncertje. A zongoraművész házaspár a múzeum 1986-os megnyitása óta rendszeresen fellép az intézményben. A két hangversenyen Liszt három szimfonikus költeménye, az Amit a hegyen hallani, az Ünnepi hangok és A bölcsőtől a sírig hangzik el a zeneszerző saját, négykezes zongoraátiratában.