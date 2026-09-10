A korrupciós ügyben hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. A rendőrség adatai szerint a bűncselekményekkel 2015 és 2018 között 10 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.
Hatalmas hitelt nyújt a magyar vezetés Észak-Macedónia új kormányának, amelyet a szinte szövetségesének számító párt, a Nikola Gruevszki-féle VMRO-DPMN vezet. Senki sem cáfolja, hogy ezzel a magyar miniszterelnök a maga európai súlyát igyekszik növelni.
Közmeghallgatást tartottak a hét elején Ráckevén, ahol egyebek mellett téma volt az a kölcsönügylet, melyben alperesként érintett Bukriné Gyengési Erzsébet a város fideszes alpolgármestere. A tervek szerint lemondsára kívánták felszólítani az alpolgármestert, aki azonban - mint ahogy azt jelezte a Ráckevei Újságban - nem kíván résztvenni a közmeghallgatáson ,,elkerülve, hogy az alkalmat egyesek oda nem illően, személyes sérelmeik nyilvános fórumaként használják fel".