Lapít a ráckevei testület

Közmeghallgatást tartottak a hét elején Ráckevén, ahol egyebek mellett téma volt az a kölcsönügylet, melyben alperesként érintett Bukriné Gyengési Erzsébet a város fideszes alpolgármestere. A tervek szerint lemondsára kívánták felszólítani az alpolgármestert, aki azonban - mint ahogy azt jelezte a Ráckevei Újságban - nem kíván résztvenni a közmeghallgatáson ,,elkerülve, hogy az alkalmat egyesek oda nem illően, személyes sérelmeik nyilvános fórumaként használják fel".