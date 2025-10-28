Titkolják a részleteket az állami cégek

Az állami cégek rendszerint nem teszik közzé a honlapon az éves költségvetési tervüket, a számukra fontos jogszabályokat és a szervezeti felépítés is hiányzik az internetes felületükről - derül ki a Transparency International (TI) felmérésének tegnap közzétett eredményeiből.