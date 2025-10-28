A választási évben jelentősen csökkenhet az MTVA gazdálkodási kerete.
Már-már tragikomikus a kormányzati találgatás.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Kreml elhúzódó háborúra készül, s kérdés, hogyan hat ez a gazdasági folyamatokra.
A kormány szűkíti az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre fordított kiadásokat, miközben a tervezet szerint legalább 1893, de akár 2053 milliárd forintnyi adóbevételről mondhat le különböző adókedvezmények formájában.
A Giorgia Meloni vezette új római kormány elfogadta első költségvetési tervét, amely az energiaköltségek visszafogására összpontosít, és a munkavállalók és az önálló vállalkozók számára jövő évtől adócsökkentést tartalmaz.
A főpolgármester 10+1 pontban foglalta össze, hogyan véreztette ki a kormány a fővárost, és mit jelentene Budapestnek a források további elvonása.
Ez 4 milliárddal haladja meg az idei 88,8 milliárdot.
Az állami cégek rendszerint nem teszik közzé a honlapon az éves költségvetési tervüket, a számukra fontos jogszabályokat és a szervezeti felépítés is hiányzik az internetes felületükről - derül ki a Transparency International (TI) felmérésének tegnap közzétett eredményeiből.