Megszorítás magyar módra: jövőre napi 423 millió forint jut az Orbán-kormány szócsöve, az MTVA működésére

megszorítás;Országgyűlés;költségvetési bizottság;NMHH;MTVA;költségvetési terv;2026;

2025-10-28 22:15:00 CET

A választási évben jelentősen csökkenhet az MTVA gazdálkodási kerete.

Benyújtotta a parlament költségvetési bizottsága a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jövő évi költségvetési tervezetét. Ha elfogadják a tervezetet, akkor a közmédiát működtető MTVA 2026-ban 154,7 milliárd forintból gazdálkodhat majd – írja a Telex. A szám azt mutatja, hogy az év egy napjára így is több mint 426 millió forint jut a ma már szinte minden csatornán és platformon a műsorok közötti reklámokban is kormánypropagandát közvetítő közmédiának.

– A mostani, 2025-ös évben 165 milliárd forintból gazdálkodhat a közmédiát működtető alap, amely mintegy 10 milliárddal több, mint amennyire 2026-ban számíthat, ha elfogadják a kedden benyújtott tervezetet. Az NMHH működésére harmadannyi közpénzt fordítanak majd, így a hatóság 50,4 milliárd forintból gazdálkodhat.

A Fidesz–KDNP 2010-es hatalomra kerülése óta csak egyszer, 2023-ban volt olyan, hogy az előző évhez képest kevesebb volt a közmédiát működtető alap tervezett költségvetése.