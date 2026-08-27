Úgy tűnik, a palesztinbarát demonstráció résztvevőinek nem lesz lehetőségük megzavarni a Városháza parkba meghirdetett zsidó gasztronómiai rendezvényt

demonstráció;Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH);izraeli-palesztin konfliktus;Komáromy Gergely;

2026-08-27 19:07:00 CEST

Sóletfesztivál körül próbáltak kavarni a palesztinbarátok.

Múlt pénteken a Fővám téren szerveztek – csekély érdeklődést kiváltó – palesztinbarát demonstrációt. A rendőrség akkor nem engedélyezte, hogy a közelben ellentüntetést tartsanak, a tiltakozó gyűlést végül a Dohány utcai zsinagógánál rendezték meg.

Komáromy Gergely, a G Ras néven ismert zenész most vasárnap kora délutánra újabb palesztinbarát demonstrációt hirdetett meg, egy vonulást, ami a Városháza parkból indult volna a Szabadság hídra. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) szintén vasárnap, ugyancsak a Városháza parkban tartja évtizedes múltra visszatekintő sóletfesztiválját.

Az EMIH a rendőrséghez fordult. Közösségi oldalán G Ras azt állította, nem tudott arról, hogy a Városháza parkban ugyanabban az időpontban zsidó gasztronómiai rendezvény lesz: „amint tudomást szereztünk az egybeesésről, módosítottuk a gyülekezés útvonalát”. A demonstráció végül a Szabadság téren kezdődik, a rendőrség által jóváhagyott útvonal elkerüli a Városháza parkot.

„Mindazoktól, akik a két rendezvény szerencsétlen térbeli és időbeli egybeeséséből arra következtettek, hogy a tüntetés célja a magyar zsidóság megfélemlítése, vagy hogy a magyar zsidóságot kollektíven felelősnek tartjuk Izrael állam tetteiért, elnézést kérünk” – írta G Ras. Csakhogy előzőleg azzal kalkulált, hogy a vonulás, bár nem a Városháza parktól, hanem a Szabadság térről indul, érinteni fogja a sóletfesztivál helyszínét is. Ennek a palesztinbarátok egy része számára is jelentősége lett volna. G Ras közlése szerint legalábbis az útvonal módosítása (a Városháza park elkerülése) miatt „többen már inkább lemondanák az egészet”.

Szerda este kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, egyebek között azt szerettük volna megtudni, hogy a BRFK első körben miért vette tudomásul a zsidó rendezvény helyszínére tervezett palesztinbarát demonstrációt. Csütörtök késő délután kaptunk választ. Ebből az derült ki, hogy G Ras a rendőrségen tett bejelentéskor már nem nevezte meg indulási pontként a Városháza parkot. „A vonulásos gyűlést egy magánszemély jelentette be, amelynek útvonala Szabadság tér – Szabadság híd. A BRFK ezt a vonulásos gyűlést tiltó ok hiányában tudomásul vette” – tájékoztatott a rendőrség.

A szervező – azaz G Ras – által megjelölt cél: „A legendás afro-amerikai szabadságjogi aktivista Fred Hampton születésnapján kiállás a Kollektív Felszabadulásért, az összefogásért, univerzális igazságosságért, a rasszizmus, fasizmus, elnyomás ellen. Szolidaritás kifejezetten afrikai és afro-diaszpora népekkel, akikre nem jut elég figyelem, miközben a világ máshova, más konfliktusokra figyel”.