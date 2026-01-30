Ha képzett a beteg, olcsóbb az egészségügy

mentés;egészségügyi ellátás;"egészségértés";Kőnig Róbert;

2026-01-30 05:50:00 CET

Az egészségügyi közkiadások 3-5 százalékát lehetne megnyerni, ha a magyar páciensek értenék azt, hogy hol, mikor, mivel forduljanak orvoshoz – vallják nemzetközi kutatások. Ez a „tudatlanság” évente, becslések szerint 75-150 milliárd forintjába kerül a magyarországi adófizetőknek.

E többletkiadás mérséklését célozta meg Kőnig Róbert, a népszerű gyermek sebész, aki „Kőnig doki helyre teszi” című ismeretterjesztő YouTube-csatornájával szerzett széles körben ismertséget. Tavaly márciusban Orbán Viktor miniszterelnök a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosi feladatokkal bízta meg. Csütörtökön pedig normafai síházban Kőnig Róbert bemutatta a sajtónak a megbízásából eddig teljesült, az „Egészség 1. lépés” elnevezésű térítésmentesen elérhető online tanfolyamot. A program körülbelül 30 millió forintból készült, és ezt az összeget a Miniszterelnöki Kabinetiroda keretéből finanszírozták.

A kifejezetten laikusoknak készített, több mint hatvan, 6–8 perces videóban, harmincnál is több szakember magyarázza, hogy milyen panasszal hová érdemes fordulni, illetve arról is beszélnek, hogy mit és hogyan érdemes kérdezni a viziteken az orvostól. Olyasmit magyaráznak például: „Mi a teendő, ha este már nem érjük el a háziorvost? Mire figyeljünk, ha étrendkészítőt vásárolunk, vagy hogy tudunk segíteni másokon akkor is, ha esetleg irtózunk az egészségügyi vészhelyzetektől?”

Kőnig doki szerint ugyanis aki nem érti, hol, mikor, mivel forduljon orvoshoz, az könnyen rossz ajtón kopogtat – és emiatt is romolhat az állapota.

Kőnig Róbert a projektet bemutató előadásában úgy vélte: az egészségügyi kommunikáció ma olyan, mintha az autópályán biztonsági öv nélkül közlekednénk. Ha az orvosok bonyolult szakzsargonnal magyaráznak, ha az intézmények honlapjai átláthatatlanok, ha a beteg nem tudja, mit jelent a lelete, akkor borítékolható a bizalmatlanság és a félreértés. Az, hogy a polgár érti-e, mit mondanak neki, és képes-e döntéseket hozni a saját egészségével kapcsolatban – nem luxus, hanem az egészségügy működőképességének feltétele.

Az esemény szünetében egy fővárosi háziorvos megjegyezte: ő nagyon is örül ennek a kampánynak, mert legutóbb is az erős mellkasfájdalmaktól szenvedő páciense az ő rendelőjéig vánszorgott el és leült a váróban, ahelyett, hogy az első tünetek után azonnal mentőt hívott volna.

Az, hogy ez az ember nem tudta, hogy amit érez az az életét veszélyeztető tünet, csaknem a vesztét okozta.

Az új kormányzati kampányt bemutató tájékoztatón kiderült, hogy Kőnig doktor és csapata külön programot készített az óvodásoknak „Na, szia mentő!” címmel. A kezdeményezés már több ezer óvodáshoz eljutott, így a legkisebbek is ismerkedhetnek az elsősegélynyújtással, a segítségkérés lehetőségeivel.