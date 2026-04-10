Percekre megállítottak egy beteget szállító mentőautót JD Vance konvoja miatt Budapesten

2026-04-10 08:30:00 CEST

A rendőrség elismerte, hogy feltartóztatták a járművet, a mentőszolgálat szerint a beteg nem szorult lélegeztetésre.

Az amerikai alelnök, JD Vance konvoja miatt percekre megállni kényszerült egy mentőautó Budapesten, miközben a rendőrségi rádióforgalmazás szerint egy lélegeztetett beteget vitt éppen kórházba – erről beszélt egy szemtanú az RTL Híradónak.

A csatorna szerint a telefonos felvételek időbélyegzőjén látszik, hogy

a lélegeztetést igénylő beteget körülbelül öt percig váratták.

Az Országos Mentőszolgálat az RTL Híradó megkeresésére közölte, a megadott információk alapján egyetlen olyan forgalmi helyzetet azonosított, ahol egy mentőjármű a zárás miatt rövid időre megállni kényszerült.

Azonban hozzátette, az ülve szállított beteg stabil állapotban volt, lélegeztetésre nem szorult, ezért forgalmi zárást feloldó, azonnali továbbhaladást biztosító intézkedésre nem volt szükség.

A rendőrség arról számolt be a csatornának, hogy az ilyen lezárásoknál egy úgynevezett csapatszolgálati törzs hangolja össze a hatóságok működését, amiben a mentők is részt vesznek, így az irányítók közvetlenül tudnak egyeztetni. Tehát a mentőknek is hallaniuk kellett a lélegeztetett betegről szóló rádiózást. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, hogy bár a forgalmat irányító rendőrnek van lehetősége mérlegelni, lehetőség szerint segít a megkülönböztető jelzést használó gépjármű haladásának irányításában, alternatív útvonal keresésében, akár felvezetésében. Amennyiben lehetséges, a biztosított útvonalon is átengedheti a járművet,