Rendőrségi források szerint állapota válságos.
Az orosz elnök a magyarok számára ismerős gondolatokkal magyarázza az ellenzékiek, a civilek megregulázását, és a nemváltástól félti a gyerekeket.
Az éghajlati vitákban több teret kellene szentelni a természet és az épített környezet szépségének – hangzott el egy konzervatív klímaintézet fórumán. A kérdést a szélerőművek kapcsán is vizsgálnák.
A 74 éves, konzervatív Janus Korwin-Mikke alaposan megdöbbentette az Európai Parlament képviselőit, amikor a nemek közötti egyenlőtlenségről szóló vita közben felszólalt, és kifejtette: a nőknek kevesebb fizetés jár, mivel “gyengébbek, kisebbek és kevésbé intelligensek, mint a férfiak. Ezért nekik kevesebb fizetés jár. Ezen nincs mit tovább magyarázni.” - tudósít az Euronews.
Varga Mihály továbbra is úgy látja, hogy tartósan alacsony olajár mellett az idén akár fél százalékponttal is magasabb lehet a növekedés a kormányzati prognózisnál, az ukrán válság azonban kockázatot jelent, így a kabinet - hacsak nem történik rendkívüli esemény - legkorábban a konvergenciaprogram benyújtásakor dönt arról, hogy változtat-e az előrejelzésen.
Norvégia 2015-től ki akarja tiltani a koldusokat az ország területéről. Már ezen a nyáron több tilalmat vezetnek be. A skandináv országnak már vannak tapasztalatai a koldustilalommal kapcsolatban, hiszen épp tíz éve oldottak fel egy hasonló rendelkezést.
Befolyásos brit politikusok nyilatkozatai szerint évekre meg kellene vonni az Európai Unió közép- és kelet-európai tagállamaiból érkező munkavállalók szociális juttatásait.