Garancsi csak nyerhet a Kopaszi-gáton

"Garancsi István vélhetően többletinformációkkal rendelkezett a Kopaszi-gáttal kapcsolatban, és itt nem feltétlenül az olimpiára kell gondolni, hanem például a 10+10 milliós lakástámogatásra, vagy az áfacsökkentésre. Emellett elképzelhető lehet valamilyen állami megrendelés is, például egy konferencia központ. Ilyen információk tudatában könnyű vállalkozni" - mondta lapunknak Molnár Gyula, a XI. kerület korábbi szocialista polgármestere miután a Népszabadság megírta, olyan terület megszerzéséhez segítette hozzá Garancsi István cégét az állami Eximbank, amelyre az államnak is szüksége lehet, mivel a budapesti olimpiai pályázatban több létesítményt is a területre képzeltek el.