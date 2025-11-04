A számvevőszék tájékoztatása szerint „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem tudta állami tulajdonú ingatlan biztosításával kielégíteni az elhelyezési igényt”, ezért az intézmény kénytelen volt piaci alapú bérleti szerződést kötni.
A Mol közleménye hosszan ecseteli, hány – általuk meghívott – magyar és nemzetközi cég sokkörös versenyében bizonyult végül pont a hozzájuk igen közel álló Garancsi István Market Építője a legalkalmasabbnak új központjuk kivitelezésére.
Új székházat épít a Mol-csoport a fővárosban, a Kopaszi-gáton, a Mol Campus a régió legmodernebb, legkorszerűbb és leginnovatívabb irodaháza lesz - mondta Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.
Közúti, vasúti, valamint gyalogosforgalom-korlátozás lépett érvénybe péntek délelőtt a Kopaszi-gát környékén, miután második világháborús robbanótestekre bukkantak a munkások egy építkezésen - tájékoztatta a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs vezetője az MTI-t.
Szeptember elejétől hajóval is elérhető lesz Budapest kedvelt szabadidős helyszíne, a Kopaszi-gát. A D11-es és D12-es járat reggeltől estig Újpesttől, illetve a Rómaifürdőtől az új Kopaszi-gát-BudaPart kikötőig közlekedik- írja az MTI.
A világszervezet arra kéri a kormányt, hogy ne engedjen világörökségi látképet romboló tornyokat a fővárosba.
Letették a BudaPart beruházás alapkövét Budapesten, új városnegyed épül a Kopaszi gátnál található egykori ipartelep 56 hektáros területén - jelentette be Árendás Gergely, a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón.
Orbán Viktor kötélbarátja, Garancsi István csak 120 méteres felhőkarcolót húzna fel a Kopaszi-gátnál. A XI. kerület 150 métert akar.
Módosította Fővárosi Közgyűlés a budapesti városrendezési szabályzatot, hogy a Kopaszi-gátnál tervezett óriás ingatlanfejlesztés a fejlesztő szándékai szerint valósulhasson meg. Cserébe mintegy egymilliárd forintért tervek készülnek a fonódó villamos meghosszabbítására, és kerékpárutakat is építenek a Budafoki útra - értesült az Index.
Egyelőre nem épülhet 120 méteres felhőkarcoló a Kopaszi-gát mellett, ahol Buda Part néven tervezett lakó-, iroda- és szórakoztatónegyedet építene a Garancsi István Fidesz-közeli vállalkozóhoz köthető Property Market Kft. – tudta meg a Magyar Nemzet. A torony belelátszana a világörökségi panorámába, ezért mondtak nemet a beruházásra. Azért annyira nem kell aggódni Orbán Viktor barátjáért, a cége stadiont azért még építhet - milliárdokért - Diósgyőrön.
Katari befektető csatlakozik a Kopaszi gát fejlesztési projektjéhez tulajdonostársként - közölte a budapesti ingatlanfejlesztést végrehajtó Property Market Kft - adja hírül az MTI. Mint a Népszava is megírta, tavaly december utolsó napjaiban derült ki: Garancsi cége, a Market-csoport mintegy 50 hektáron kezd ingatlanfejlesztésbe a Kopaszi-gáton.
"Garancsi István vélhetően többletinformációkkal rendelkezett a Kopaszi-gáttal kapcsolatban, és itt nem feltétlenül az olimpiára kell gondolni, hanem például a 10+10 milliós lakástámogatásra, vagy az áfacsökkentésre. Emellett elképzelhető lehet valamilyen állami megrendelés is, például egy konferencia központ. Ilyen információk tudatában könnyű vállalkozni" - mondta lapunknak Molnár Gyula, a XI. kerület korábbi szocialista polgármestere miután a Népszabadság megírta, olyan terület megszerzéséhez segítette hozzá Garancsi István cégét az állami Eximbank, amelyre az államnak is szüksége lehet, mivel a budapesti olimpiai pályázatban több létesítményt is a területre képzeltek el.
Nyílt levelet írt Újbuda fideszes polgármesteréhez a Párbeszéd Magyarországért (PM) képviselője annak apropóján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jó barátja, Garancsi István vette meg a Kopaszi-gátat. Az ellenzéki politikus azt kéri, hogy Hoffmann Tamás polgármester ne hagyja veszni a területet.
Talán meglepődik valaki, hogy Orbán Viktor egyik közeli ismerőse, Garancsi István tulajdonába került a Kopaszi-gátat is magába foglaló területet tulajdonló kft. A Market Csoporthoz tartozó Market Asset Management Kft. és a másik vásárló, az ex-wallisos Kóbor Miklós birtokában lévő River Dunainvest Kft. titkolja, mennyiért sikerült megvásárolniuk a céget.