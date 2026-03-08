Gyermeknevelés mélyszegénységben: nem a szeretet hiányzik, hanem a minta

Nem a szeretet, hanem a minta hiányzik a mélyszegénységben élő családoknál, mondja az InDaHouse egyesületet vezető Benkő Fruzsina. Ő és csapata sem bírálja a borsodi cigány közösségek gyermeknevelési szokásait, csupán megmutatja nekik, hogy mi szolgálja egy baba fejlődését. Azok az anyák, akik megszívlelik a tanácsokat, értik, miért fontos a közös mondókázás.