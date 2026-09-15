Az orosz hírszerzéshez kötődő hackercsoportok és kiberbűnözői hálózatok a Claude mesterséges intelligencia (MI) eszközt használták fel arra, hogy fokozzák az ukrán és nyugati intézmények elleni műveleteiket – derül ki a Claude fejlesztője, az Anthropic jelentéséből.
Egy nem nyilvános kormányhatározat a minisztériumoknál szab meg egy kvótát a kiválasztottaknak. Mindeddig a kormányfő magánál tartotta a döntés jogát.
Egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a magyar kormányzati szervek a Facebook közösségi portál iránt. Barátok és rajongók helyett azonban a felhasználók személyes adatait gyűjtik.