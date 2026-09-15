Orosz hackerek a Claude MI-asszisztensével fokozták Ukrajna elleni támadásaikat

Az orosz hírszerzéshez kötődő hackercsoportok és kiberbűnözői hálózatok a Claude mesterséges intelligencia (MI) eszközt használták fel arra, hogy fokozzák az ukrán és nyugati intézmények elleni műveleteiket – derül ki a Claude fejlesztője, az Anthropic jelentéséből.