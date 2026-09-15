Orosz hackerek a Claude MI-asszisztensével fokozták Ukrajna elleni támadásaikat

Oroszország;technológia;Ukrajna;figyelmeztetés;mesterséges intelligencia;drónok;Külföldi Hírszerző Szolgálat;kormányzati szervek;

2026-09-15 19:27:00 CEST

Az orosz hírszerzéshez kötődő hackercsoportok és kiberbűnözői hálózatok a Claude mesterséges intelligencia (MI) eszközt használták fel arra, hogy fokozzák az ukrán és nyugati intézmények elleni műveleteiket – derül ki a Claude fejlesztője, az Anthropic jelentéséből.

Az amerikai székhelyű technológiai vállalat jelentése szerint – amelyet a TVP World nemzetközi híreket tálaló lengyel hírcsatorna ismertetett a hétvégén – az Anthropic az elmúlt fél évben számos olyan kibertámadást hiúsított meg, amelyek során

a Claude-ot használták fel olyan, „több áldozatot érintő kampányok” végrehajtására, amelyek – akár csak egy évvel ezelőtt is – számos képzett szakembert és speciális tudást igényeltek volna.

A jelentésben azonosított egyik rosszindulatú hackercsoport a Midnight Blizzard, amelyet a Microsoft úgy ír le, mint „oroszországi fenyegetést jelentő szereplőt, amelyet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kormánya az orosz Külső Hírszerző Szolgálattal (SZVR) hozott összefüggésbe”.

A csoport „egyik kezelője egy orosz anyanyelvű, »JackPoterz« álnevet használó személy, akinek a módszerei és a célpontválasztása összhangban állnak az orosz állami kötődésű kémtevékenységgel” – írta az Anthropic a szeptember 10-én közzétett, „Az MI-vel való visszaélések észlelése és elhárítása” című jelentésében.

A Midnight Blizzard műveletei „minisztériumok, védelmi és hírszerzési szervek, nagykövetségek és diplomáciai képviseletek, agytrösztök, valamint védelmi ipari vállalatok” rendszereit vették célba, s a tevékenység elsősorban Ukrajnára és Európára összpontosult, de kiterjedt a Közel-Keletre és ázsiai országok tengerészeti szerveire is

– közölte az Anthropic.

A jelentés szerint a célpontok között magas rangú tisztviselők WhatsApp-fiókjai is szerepeltek, a leggyakoribb áldozatok pedig „ukrán kormányzati, katonai és diplomáciai tisztviselők” voltak.

„A szereplő több mint két tucat ukrán kormányzati szervezetnél vizsgálta át az e-mail-szolgáltatásokat és a távoli hozzáférési rendszereket” – olvasható a jelentésben. „A célpontválasztás közös jellemzője Ukrajna, valamint a katonai dróntechnológia-szolgáltatók és az ellátási láncok érintettsége volt.”

A jelentés egy figyelmeztető értékelést is tartalmazott: