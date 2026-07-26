Kisebb villanyszámla, kisebb ökológiai lábnyom: két nógrádi falu megmutatja, hogyan kell zöldre váltani

Magyarországon a vidékfejlesztési potenciál rendkívül kiaknázatlan, és van benne rengeteg lehetőség, de a közösségekben rejlik az igazi erő. Mint a két cserháti faluban – a területileg elkülönülő, közigazgatásilag összetartozó Szanda és Szandaváralja közösségében, és a csupán három kilométerre fekvő Terényben –, amely együtt akarják megalapítani a balassagyarmati járás első energiaközösségét. A szakértők hozzák a tudást pályázati és jogi keretekről, energiahatékonyságról és közösségi energiafelhasználásról, az önkormányzat és a civilek adják az intézményes hátteret, és minden helybéli részt vehet az ötletelésben, tervezésben, kivitelezésben. Az uniós pályázatnyertes innovációs műhely nemcsak a villanyszámlát és az ökológiai lábnyomot faraghatja le, mintaként szolgálhat a közösségi alapú településfejlesztésnek is.