Magyarországon a vidékfejlesztési potenciál rendkívül kiaknázatlan, és van benne rengeteg lehetőség, de a közösségekben rejlik az igazi erő. Mint a két cserháti faluban – a területileg elkülönülő, közigazgatásilag összetartozó Szanda és Szandaváralja közösségében, és a csupán három kilométerre fekvő Terényben –, amely együtt akarják megalapítani a balassagyarmati járás első energiaközösségét. A szakértők hozzák a tudást pályázati és jogi keretekről, energiahatékonyságról és közösségi energiafelhasználásról, az önkormányzat és a civilek adják az intézményes hátteret, és minden helybéli részt vehet az ötletelésben, tervezésben, kivitelezésben. Az uniós pályázatnyertes innovációs műhely nemcsak a villanyszámlát és az ökológiai lábnyomot faraghatja le, mintaként szolgálhat a közösségi alapú településfejlesztésnek is.
Az idei 78. Avignoni Színházi Fesztivál programján két, az ősi kórusok nyomdokain járó női formáció hirdeti az emlékezet és ellenállás fontosságát, és kiáltja világgá, hogy: NEVER AGAIN (Mothers).
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A Budapesti Kórusra sokan emlékezhetnek még évtizedekkel ezelőttről, amikor hangversenyek, lemezek gyakori szereplője volt. Ma ritkábban hallhatunk róluk, arról, mi van velük, Uzsaly Bence karigazgatót kérdeztük.
A Shakti Sings kórus énekel Stonehenge-ben a téli napforduló ünnepén, a neolitikus emlékmű mellett. Annak ellenére, hogy esőt ígértek, nagy tömeg gyűlt össze a hagyományos rendezvényen a híres történelmi helyen.