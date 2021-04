Kultúra karanténban

Színházak online estekkel készültek, művészek személyes telefonos kívánságszavalást ajánlva és versfutárt szervezve adóztak ismét a Magyar Költészet Napjának, amelyet 57 éve ünneplünk hivatalosan József Attila születésnapján, április 11-én.

A költészet napért állami felelős, a Petőfi Irodalmi Múzeum online verselemzésekkel jelentkezett bizonyítandó, hogy a sokak számára irodalom órák felesleges szóforgatása érvényes és bárki számára élvezhető műfaj; és bevásárlóközpontok plázarádióin szólaltatott meg óránként verseket Csokonaitól Radnótiig. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a pandémiáról szóló versekre hirdetett pályázatot, amelyen április 30-ig bárki indulhat, aki 1991. április 11. után született. A hivatalos megemlékezéseknél azonban érdekesebbek a civilek akciói: krétával aszfaltra, vagy parkok padjaira írt, lámpaoszlopokra kiragasztott cédulákon megjelent versek fogadták a járókelőket városszerte. Mint 2017 óta minden évben, idén is üzenet jelent meg a Cinege utca aszfaltján, ezúttal Szilágyi Domokos: Takarjátok be nagyapát című költeményével üzentek Orbán Viktornak. Sokunk Facebook és Instagram oldalát is versek telítették be a megszokott politikai vélemények, vitaindítónak szánt cikkmegosztások vagy vicces képek helyett. Nem reprezentatív minta, mégis van jelentősége: e sorok írójának FB-ismerősei közül tucatnyinál többen a leginkább adódó József Attilát idézték, többen a száz évvel ezelőtt született Pilinszky János soraival, és volt, aki a két zsenit egyszerre jelenítette meg: Pilinszky János: Újra József Attila című versével hívta fel a figyelmet április 11.-re. A hevenyészett statisztika szerint Radnóti Miklós, Ady Endre, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső és Babits Mihály sorai követték az első és második legtöbbet idézettet, a kortárs költők közül pedig Petri György, Borbély Szilárd, Weöres Sándor, Hamvas Béla, Dsida Jenő, Horgas Béla, Fodor Ákos, Erdős Virág, Kemény István, Parti Nagy Lajos és Áfra János művei tették mássá a vasárnapot. A Magyar Költészet Napját 1964 óta rendezik meg. Mint minden hivatalossá tett emléknap, ez is silányulhatott volna az iskolai ünnepségek, a közéleti szereplők koszorúzásai és a ránk kényszerítettnek érzett ünnepnapok egyikévé. Évről évre kiderül azonban, hogy verseskötetek alacsony példányszáma ide, egyre kevesebb fejből idézett verssor oda, április 11. nem kényszer: a költészethez, a különleges bakákhoz és kadettekhez igenis közünk van.