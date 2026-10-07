Szembe kell nézni a múlttal

Június közepéig születhet meg a döntés egy nemzetközi bíróság felállításáról, amely a Koszovói Felszabadítási Hadseregnek (UCK) az 1998-1999-es koszovói háború idején elkövetett bűncselekményeit vizsgálná ki. A bíróság székhelye ugyan Koszovóban lesz, de Hágában is lenne fiókirodája - értesült a Koha Ditore című pristinai lap. A védett tanúk például kizárólag Hollandiában tehetnének vallomást. Hashim Thaci koszovói kormányfő hevesen ellenezte, hogy a vallomástétel Koszovón kívül is lehetővé váljon.