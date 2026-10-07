Justina Shiroka Pula 81 voksot kapott a pristinai parlamentben, így sikerült elkerülni az újabb előrehozott választást a balkáni államban. A kormány és az ellenzék egy részének megállapodása ugyanakkor a háborús bűnöket vizsgáló hágai különleges bíróság jogköréhez is kapcsolódik, ami súlyos nemzetközi vitát válthat ki.
A nyomozás szerint háborús bűnöket követtek el. Másként ítélik meg őket a honfitársak és a szerbek.
Megverték Parim Olluri koszovói oknyomozó újságírót, aki az utóbbi időben az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) korrupt parancsnokairól írt cikkeket - számolt be róla a Szabad Európa Rádió balkáni irodája a honlapján csütörtökön.
Második nekifutásra a pristinai parlament is elfogadta, hogy Koszovóban is felállítsák a háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróságot.
Több órás tűzharc kezdődött szombaton hajnalban a macedóniai Kumanóban a rendőrség különleges egységei és a települést lerohanó fegyveresek között. Öt rendőr meghalt és 30 megsérült az összecsapásokban. Több támadó is életét vesztette. Helyi médiabeszámolók szerint a város egy részét a rendőrség lezárta, a lakosság ennek ellenére menekülni kezdett.
Várhatóan jövő hétfőn teszi közzé jelentését John Clint Williamson amerikai ügyész a jelentését arról, történt-e illegális szervkereskedelem Koszovóban, az 1999-es háború idején. Három évig tartott a nyomozás az ügyben. Belgrád azt reméli, fény derül az UCK rémtetteire.
Június közepéig születhet meg a döntés egy nemzetközi bíróság felállításáról, amely a Koszovói Felszabadítási Hadseregnek (UCK) az 1998-1999-es koszovói háború idején elkövetett bűncselekményeit vizsgálná ki. A bíróság székhelye ugyan Koszovóban lesz, de Hágában is lenne fiókirodája - értesült a Koha Ditore című pristinai lap. A védett tanúk például kizárólag Hollandiában tehetnének vallomást. Hashim Thaci koszovói kormányfő hevesen ellenezte, hogy a vallomástétel Koszovón kívül is lehetővé váljon.