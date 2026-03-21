Fordulnak a helyi fideszes potentátok, most nagy arányban készülnek a Tiszára szavazni

2026-03-21 12:54:00 CET

Rengetegen csúsztak le az elmúlt négy évben, és alapvetően az életfeltételek romlása vonzhatott ekkora tömegeket a Tisza táborába. Kovách Imre szociológus azt mondja, a kisvárosi és falusi Magyarországon ma már nagyjából egyenlő az állás a két nagy tábor között. Interjú.

Szabó Andrea politikatudós és mások közreműködésével négyezer fős mintán végzett, személyes megkérdezéssel készült kutatással térképezték fel a magyar társadalmat. Előzetesen annyit mondott, hogy még a sokat látott szociológusokat is meglepte az eredmény. Mi az, ami a kutatás egyik vezetőjeként ennyire váratlanul érte?

Négyévenként készítünk ilyen nagy mintán felméréseket, a mostani kutatás 2025 őszén, az előző 2021 őszén készült. A két időpont között többfajta társadalmi probléma erősödött fel az infláció és sok minden más következtében, ennek érzékeléséhez nem kell társadalomtudósnak lenni. A meglepő a változások mértéke volt, és az, hogy ennek milyen következményei voltak a pártszimpátiák alakulására. Bár a tavaly szeptember vége és november eleje között végzett kutatásunk óta eltelt néhány hónap, a társadalom nem változik olyan gyorsan, hogy a választások eredménye szempontjából ne lennének értelmezhetőek az eredményeink.

A kutatásuk alapján már korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt.

Igen, de kisebb különbséget mértünk a Tisza javára, mint mások. Ami, persze, azóta változott, de ennek mértékéről nincs megegyezés.

A 2022-es parlamenti választás előtt azt hozták ki, hogy valószínűsíthetően a Fidesz fog győzni, ezúttal pedig azt, hogy valószínűsíthetően a Tisza.

Véletlenül sem állítunk ilyet. Csak annyit rögzítettünk, hogy a Tisza Pártnak előnye van a Fidesszel szemben. Ebből azonban nem következik automatikusan, hogy a Tisza Párt nyerni fog. Azt határozottan máig társadalomkutató és közvélemény-kutató sem állította, hogy mi lesz az április 12-ei választás végeredménye.

Akkor mi az, ami biztos?

Az, hogy erőteljes lecsúszás tapasztalható a magyar társadalomban. Jelentősen nőtt az alsó rétegek aránya 2021 őszéhez képest, pedig akkor se volt kicsi. Módszertani probléma, de komoly tartalmi vonzata van annak, hogy az Európai Unió elégedetlen a szegénység számításával, és azt mondja, amit mi is 2015-től hangsúlyoztunk: a társadalomban alul lévők, vagy a szegények számát nem szabad kizárólag a jövedelem alapján meghatározni. Egyrészt a jövedelem bizonytalan adat, másrészt a jövedelmüket a legalsóbb szinten lévők is változatosan kezelik.

Van, aki a kevésből is meg tud élni, és van, akinek a több pénz is kipereg a kezéből. Sokféle indikátort kell figyelembe venni. Az EU új kísérleti módszer szerint, több mutató felhasználásával hárommillió szegényt mutatott ki Magyarországon.

Eddigi publikációinkban mi is „alsó egyharmadról” beszéltünk, de ez a szám lényegesen nagyobb lett 2021 és 2024 között.

Mennyivel?

Jelenleg a társadalom 42 százalékát soroljuk az alsó kategóriába. Ebben nemcsak a kétséget kizáróan szegények vannak benne, hanem sok mindenki más, akinek társadalmi helye az alsó szegmensben van.

Ha nem a „szegény” szót használja, akkor melyik fogalom írja le pontosan ezt a bizonyos 42 százalékot kitevő társadalmi csoportot?

Nem tudok jobbat: társadalomszerkezeti, strukturális értelemben vett alsó réteg vagy csoport.

Mi a közös jellemzőjük azoknak, akik az „alsó réteghez” tartoznak?

Egy ilyen nagy társadalmi massza több csoportból áll, és a létszáma azért növekszik, mert a négy éve is tapasztalt kedvezőtlen folyamatok felerősödtek a magyar társadalomban. Korábban a társadalmi egyenlőtlenségek erősen kötődtek az iskolázottsághoz. Az érettségizett vagy diplomás elvileg fölötte állt a munkásnak. A munkásokon belül a segédmunkást vagy a betanított munkást az különböztette meg a szakmunkástól, hogy utóbbinak volt szakmunkás-bizonyítványa, képesítése. A munkások egy része, mintegy 20 százaléka a Fidesz kormányzásának tizenhat éve alatt dinamikusan emelkedni tudott, míg 80 százalékuk nem volt képes kitörni azokból a keretekből, amelyeket általában a munkássághoz társítunk. A munkások egy részének felemelkedésével viszont nem nőtt a középréteg mérete, ellenkezőleg: közben ugyanis az érettségizettek és diplomások egy része lecsúszott az alsó rétegbe. Egyébként ide tartozik a nyugdíjasok döntő többsége is.

Az érintettek érzékelik azt, hogy társadalmi lejtőre kerültek? Tisztában vannak azzal, hogy „rosszabbul élnek, mint négy éve”?

Igen. Pontosan utal a helyzet romlását regisztráló lakossági véleményekre, hogy megnövekedett azok aránya, akik úgy érzik, a lejjebb lévő társadalmi rétegekhez tartoznak.

Milyen köze van mindennek a látványos politikai átrendeződéshez, a Tisza Párt előretöréséhez?

A folyamat nagyon összetett, de valóban döntő elem, hogy jellemzően romlott az emberek élethelyzete. Legfőképpen ez az, amiért változást akarnak. Alapvetően az életfeltételek romlása vonzhatott ekkora tömegeket a Tisza táborába. Valamilyen oknál fogva jobban elhitték, hogy a Tisza Párt javíthat az életkörülményeiken, mint azt négy évvel ezelőtt az ellenzéki koalícióról feltételezték. Újra hangsúlyozom: nincs senki, aki meg tudná mondani, hogy a Tisza támogatottsága elég lesz-e a győzelemhez, csak annyit látunk, hogy ez a tömeg jelenleg nagy valószínűséggel nagyobb, mint a Fidesz szimpatizánsainak száma.

Ugyancsak az önök kutatásából tudjuk, hogy a Tisza még az ötezer főnél kisebb településeken is megközelítette a Fideszt.

A kisvárosi és falusi Magyarországon – ami nagyjából a választók felét adja, és ahol a Fidesznek óriási előnye volt – ma már nagyjából egyenlő az állás, minden más városi kategóriában a Tisza vezet. Intő jel a Fidesz számára, hogy úgy tűnik: abban a komplex összetételű csoportban, amely a lokális társadalmat irányítani és befolyásolni képes, politikai váltás történt. A helyi potentátokról van szó, akik eddig a Fidesz kiszolgálójaként, klienseként viselkedtek, de most nagy arányban a Tiszára készülnek szavazni. Azért fontos ez, mert ennek a csoportnak a tagjai sok ember véleményére vannak domináns hatással, és a választási mozgósításban is nagy szerepet játszanak. Régebben, ha a kormánypárt bajt érzett, rájuk támaszkodva tudott újabb és újabb választókat elvinni a szavazófülkékig. Egyáltalán nem biztos ugyanakkor, hogy ez április 12-én is működni fog.

Milyen törésvonalak húzódnak a társadalomban?

Van egy jellegzetessége, ráadásul erősödő jellegzetessége a magyar társadalomnak. A nagy társadalmi csoportokban, amelyeket belső heterogenitásuk ellenére a társadalomtudományok is egy tömbként kezeltek, elég sok törésvonal keletkezett. Nem is törésvonalakról beszélnék, hanem fragmentálódásról, széttöredezettségről. Ezek nem annyira társadalmi helyzet, életkor vagy településtípus szerint képződtek, a frontvonalak nemcsak a társadalmi csoportok között mutathatók ki, hanem politikai hovatartozás alapján is létrejöttek. A pártok támogatása nem annyira a pártok – különösen nem a Fidesz – teljesítményéhez kapcsolódik, hanem a politikai kommunikációhoz. Nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a kampány során a pártok az egymásnak szóló kommunikációban kevéssé foglalkoznak azzal, mit kellene jobban csinálni. Nincsenek érdemi viták.

Az eddigiek alapján nem sikerült rájönnöm: mi szólhat a Fidesz mellett?

A válaszomhoz bevezetésként hadd kezdjem azzal, hogy a legalul lévő dezingrált csoportban is közel ugyanolyan arányban szimpatizálnak a kormánypárttal, mint a Tiszával.

Márpedig ebben a körben is toronymagasan vezetett a Fidesz.

Legalábbis a közvélekedés szerint.

És a választási eredmények szerint is, nem?

A sajtó szeretett kipécézni egy-egy kisebb települést, ahol a kormánypártok akár teljes többséget kaptak korábban, de egy eredmény általánosságban nem bizonyít semmit. Ennél én mindig óvatosabban fogalmaztam. Nem tudjuk, hogy a kis falvakon belül milyen társadalmi rétegek hova szavaztak. Ellene voltam annak, hogy a változást akarók tábora a szegények nyakába varrja a vereséget. Ez semmilyen módon nem volt igazolható, csak bűnbakkeresési stratégiaként használták a feljebb lévő rétegek. Sokféle szempontból elutasítom az ilyesfajta megközelítést. 2022-ben minél magasabb társadalmi réteget néztünk, annál több volt a konzervatív irányba szavazók aránya. Napjainkban is sokan vannak „középen” olyanok, akiknek bejött a fideszes rendszer. Kijelenthető viszont:

ma nem találunk egyetlen társadalmi csoportot sem, ahol ne lenne mindkét oldalnak – tehát nemcsak a Tiszának, hanem a Fidesznek is – jelentős számú támogatója. Kérdés, mi történik azokkal, akiket összefoglaló néven bizonytalanoknak hívunk.

Merre mennek majd, és miért arra? Na, ez az, amiről egyetlen társadalomkutatás vagy kampánystáb sem tud sokat. Ezért vannak mindig meglepetések a választáson.