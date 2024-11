Trónon maradt az Eger

Megvédte címét, s 2011 és 2013 után harmadszor is aranyérmes lett a férfi vízilabda ob I-ben az Eger csapata. Pedig a hétfő esti meccs szünetéig úgy tűnt, az idei "divatnak" megfelelően ezúttal is a vendégcsapat nyer. A találkozó elején a szolnokiak uralták a játékot, több góllal elhúztak (8-5), és jobban is játszottak a címvédő egrieknél.