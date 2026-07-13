Jannik Sinner síelő múltja is hozzájárult wimbledoni sikeréhez

tenisz;Wimbledon;Köves Gábor;Jannik Sinner;Carlos Alcaraz;

2026-07-13 15:51:00 CEST

A Népszavának nyilatkozó Köves Gábor szerint a vasárnapi fináléban az olasz világelső nyugodtabban kezelte a nehezebb szituációkat. A korábbi Davis-kupa-kapitány kiemelte Sinner fantasztikus lábmunkáját és védekezését.

A világelső Jannik Sinner megvédte címét férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szetthátrányból fordítva négy játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet.

„Nagyjából erre számítottam, talán Zverevtől ennyire hatékony játékot nem vártam”

– nyilatkozta a Népszava érdeklődésére a televíziós szakkommentátorként is tevékenykedő Köves Gábor. „– A német a mérkőzés első szakaszában teljesen egyenrangú ellenfél volt, viszont Sinner nyugodtabban kezelte a nehezebb szituációkat. Zverevet az adogatásai tartották életben a harmadik-negyedik szettben, de ez kevés volt, Sinner átvette az irányítást, és utána már nem volt kérdés, az utolsó két szettben ő volt a jobb játékos.”

A férfi teniszválogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Sinner adogatása nem feltétlenül lett hatékonyabb, viszont a második szervája sem igazán sebezhető.

„Nagyon jól játszik az alapvonalról! Szépen kontrollálta a pontokat, amikor igazán szüksége volt rá, és ez a fontos a füves pályás teniszben. Belekerülhetsz egy semmi 30-as, semmi 40-es gödörbe, de ha ott koncentrálsz, és be tudod ütni a szerváidat, azokat vissza tudod hozni. Ez pluszenergiát és önbizalmat ad” – folytatta Köves Gábor.

Sinner a mérkőzés során – csakúgy, mint a Novak Djokovic elleni elődöntőben – egyszer sem vesztette el az adogatójátékát. A némettel szemben sorozatban 87 megnyert szervajátéknál jár, Zverev legutóbb tavaly októberben tudta breakelni.

„Sinner 191 centiméter magas, és fantasztikus, ahogyan tud védekezni. Megfelelő az egyensúlya az ütéseknél és kiemelkedő a lábmunkája. Sinner korábban síelt, emiatt füvön is kiválóan oda tud csúszni a labdákhoz. Kicsit változtatott a földobási mozdulatán, emiatt az adogatásait pedig nehezebb olvasni. A fogadónak a helyzete akkor a legrosszabb, ha nem talál egy bizonyos sémát. Az olaszt nagyon jól felkészítették arra, hogy az egyes helyzetekben milyen megoldást válasszon.”

Köves Gábor szerint az is szembeötlő volt, hogy Zverev önbizalma megnőtt, miután a Roland Garroson megszerezte élete első Grand Slam-győzelmét. Ezt az is jelzi, hogy nem volt ötszettes meccse a döntőig vezető úton. Győzni azonban így sem tudott.

Korábban Roger Federernek sikerült Wimbledonban rekordot jelentő négy alkalommal megvédenie a címét. A szakértőt arról is kérdeztük, a zsinórban kétszer diadalmaskodó Sinnernek lehet-e hasonlóra esélye.

„Úgy gondolom, ha hasonló szinten tud teniszezni a következő években is, akkor lehet rá esélye. Viszont mindig jöhet szembe egy erős rivális: gondolok itt Zverevre vagy Carlos Alcarazra.”

A hétszeres Grand Slam-győztes Alcaraz a hírek szerint hamarosan visszatér, várhatóan először az augusztus 11-én kezdődő Cincinnati Openen lép majd pályára.

„Nehéz elképzelni, hogy azonnal ugyanolyan szinten térjen vissza, mint ahol volt. Korábban Sinnernek is volt egy hasonló szituációja, az olasz eltiltás miatt nem játszhatott három hónapig. Ő a visszatérése után rögtön döntőt játszott. Alcaraznak szerintem nehezebb dolga lehet, hiszen neki sérülése volt. Ha valóban jól sikerül a felkészülése, akkor a US Openre olyan formába lendülhet, hogy szignifikáns eredményt tudjon elérni” – tekintett előre Köves Gábor.