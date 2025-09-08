Baán László főigazgató szerint a nagy európai múzeumok is hasonlóképpen járnak el.
A nyílt közbeszerzést meghirdető Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az ajánlattételre egy, a szállításra öthónapos határidőt szabott. Egyedüli értékelési szempont a legalacsonyabb ár.
A beruházás megmentésére öt önkormányzati ciklus sem volt elég, talán a hatodikban jöhet a lezárás.
Már csak a technikai jellegű egyeztetések, illetve a végső hiánypótlások begyűjtése maradt hátra a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban – értesült a Népszava több forrásból.
Következő fázisához érkezett az államilag finanszírozott futballfejlesztési projekt, hamarosan Kispesten vágják át a szalagot az ünneplők.
A főváros vezetése szerint az állami Közbeszerzési Hatóság úgy módosíttatja az átkelő felújítására kiírt közbeszerzést, hogy azzal szűkíti a versenyt.
Itt az újabb ékes példa, hogy a számolatlanul ömlő közpénz , valamint a politika egyre nagyobb térnyerése nem mindig tesz jót az Orbán Viktor által stratégiai ágazattá nyilvánított sportnak.
Csúszik a Millenáris átépítése: a Miniszterelnökség nemrég közölte a Magyar Időkkel, hogy eredménytelenül zárult a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezéseére indított közbeszerzési eljárás.
Elakadt a budai fonódó villamoshálózat kialakításához szorosan kapcsolódó Széll Kálmán téri rekonstrukció közbeszerzési eljárása, az átépítés csak ősszel kezdődhet meg - adta hírül a Népszabadság.
Amikor annak idején az Orbán-kormány elkezdte a stadionépítési ámokfutását, vélhetően senki sem gondolta, hogy az első, milliárdokért elkészült stadion üzemeltetésére senki sem akar majd vállalkozni. nem húsz évre, egyetlen pillanatra sem.