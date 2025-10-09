Kőrösi Csoma Sándor nyomában

Kőrösi Csoma Sándor az egyik legnagyobb hatású tudós a keletkutatás történetében. Nem csak mint kutató, de mint aki a tibeti kultúrát beemelte az európai tudományba. Élete kalandos, nehéz, gyötrelmekkel teli, de az elképesztő tudásszomj amivel rendelkezett minden komfortot felülírt az életében.