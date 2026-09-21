A nyári napokat idéző hétvége után a hét elejei őszi időjárásban nem lesz magasabb a hőmérséklet 20-22 foknál.
Balatonszemes állomáson a hétfő esti viharban fa dőlt a felsővezetékre, a kárelhárítás várhatóan kedd délelőttig tart. Kedd délelőtt még kisebb szélviharok várhatóak a Dunántúlon, Pest és Bács-Kiskun vármegye területén.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte, hogy a szerdai vihar a felsővezetékekben és az elektromos berendezésekben jelentős károkat okozott, amelyek felszámolása és a helyreállítás csütörtökre is áthúzódik.