Tervezze a munkába menetelt, nem biztos, hogy reggel indul a busza!

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte, hogy a szerdai vihar a felsővezetékekben és az elektromos berendezésekben jelentős károkat okozott, amelyek felszámolása és a helyreállítás csütörtökre is áthúzódik.