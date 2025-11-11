A 79 ember sérülését okozó vonatbaleset felelőseinek tartott menedzsment leváltására Robert Fico szlovák miniszterelnök adott utasítást.
A hétfői lépés előzménye, hogy vasárnap gyakorlatilag megbénult a légiközlekedés Moszkva és Szentpétervár között. Az orosz elnök már megbízott vezetőt is kinevezett a tárca élére.
A forgalomból ideiglenesen kivont 171 gép miatt sorra törlik járataikat az érintett légitársaságok.
Vállalja a felelősséget a görög állam „régóta tartó kudarcsorozata” miatt - közölte Kosztasz Karamanlisz.
Újabb miniszteri jelölésekről döntött Donald Trump. Az amerikai megválasztott elnök Elaine Chao korábbi munkaügyi miniszter kinevezését tervezi a közlekedési tárca élére. Chao a szenátus republikánus többségi vezetőjének, Mitch McConnellnek a felesége.
Andrej Kiska államfő szerdán késő délután visszahívta hivatalából Roman Brecely (Háló) közlekedési minisztert, s ugyanazzal a lendülettel kinevezte a helyére Érsek Árpádot (Híd), aki eddig államtitkár volt a közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési minisztériumnál – közölte az Új Szó.
Lemondott pénteken Jacqueline Galant belga közlekedési miniszter, miután komoly bírálatok érték az ellenzék részéről, amiért figyelmen kívül hagyta az Európai Bizottság jelentéseit, amelyekben a belgiumi repülőterek biztonságának megerősítésére szólítottak fel.
Lemondott Ioan Rus román közlekedési miniszter, aki egy televíziós műsorban sértő kijelentést tett a külföldön dolgozó románokra.