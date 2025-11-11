Beiktatták a magyar közlekedési minisztert Pozsonyban

Andrej Kiska államfő szerdán késő délután visszahívta hivatalából Roman Brecely (Háló) közlekedési minisztert, s ugyanazzal a lendülettel kinevezte a helyére Érsek Árpádot (Híd), aki eddig államtitkár volt a közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési minisztériumnál – közölte az Új Szó.