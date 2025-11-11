Ideiglenes vezetőket nevezett ki a szlovák vasút élére a közlekedési miniszter

Robert Fico;Szlovákia;sérültek;vonatbaleset;vezetőcserék;vasúttársaság;közlekedési miniszter;

2025-11-11 18:00:00 CET

A 79 ember sérülését okozó vonatbaleset felelőseinek tartott menedzsment leváltására Robert Fico szlovák miniszterelnök adott utasítást.

Leváltotta a szlovák vasúttársaság (ZSSK) felső vezetését és egyúttal ideiglenes vezetőket bízott meg kedden feladataik ellátásával Jozef Ráz közlekedésügyi miniszter – jelentette a tárca közlése alapján a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség vasárnap esti vonatbaleset miatt, amelynek következtében 79 utast kellett kórházba szállítani.

A szlovák vasúttársaság igazgatótanácsának elnöki posztjára és egyúttal a vállalat vezérigazgatójának Ivana Pinosovát nevezték ki, aki korábban a Szlovák Postánál, a vasúti fuvarozó vállalatnál (ZSSK Cargo) és az állami útfelügyeletnél töltött be menedzseri pozíciókat. Az ideiglenes vezetők az állásokra kiírt új pályázatok elbírálásáig, de legfeljebb fél éven át tölthetik be a posztjaikat. A szlovák közlekedésügyi miniszter a vasárnap Bazin (Pezinok) közelében, illetve a néhány héttel korábban az ország keleti részében, Szádalmásnál történt balesetről kedden azt mondta: nem köti össze őket semmiféle azonos rendszerhiba, mindkettő egyéni emberi mulasztás következményének tűnik.

Mint korábban hírt adtunk róla, 79 utast kellett kórházba szállítani, miután vasárnap este összeütközött két személyszállító vonat Bazin és Pozsony között. Hatvanan könnyebben sérültek, hárman pedig súlyos sebesüléseket szenvedtek. Ők a mentők operatív központjának közlése szerint főként mellkasi és hasi sérüléseket szerzett. Három sebesültet megműtöttek, állapotuk jelenleg stabil.

A ZSSK vezetésének menesztésére azt követően került sor, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök a vonatszerencsétlenség miatt a vállalat vezetésének leváltására utasította Jozef Rázt, aki ugyan felajánlotta a lemondását, de azt a kormányfő nem fogadta el. Robert Fico egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, valószínűleg emberi hiba okozta a balesetet, mivel a személyvonat vezetője a piros jelzés ellenére elindult a szerelvénnyel, aminek következtében a gyorsvonat hátulról belé hajtott. Hozzátette, hogy az előző hónapban is történt egy súlyos baleset, amely szerinte a helyzet súlyosságára hívja fel a figyelmet.