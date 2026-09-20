Magyarországon nincs stabil jövőjük a halmozottan sérült gyerekeknek, mert szakadozott a védőháló, így egy budapesti édesanya hatalmas elhatározásra jutott. Egy éven át kutatott, számos szempontot tartott szem előtt, az ellátástól az időjárásig mindent mérlegre tett, mire Svájc mellett döntött. A merész terv megvalósításához közösségi összefogásra és tízmillió forintos kezdőtőkére van szükségük.
Az olimpiai bajnok tornásznőnek még tavasszal megállt a szíve, újra kellett éleszteni. Rehabilitációjára testvére indított közösségi gyűjtést.
Pénzt gyűjt az Együtt, ugyanis választási eredménye alapján nem jogosult kampánytámogatásra.
A Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! című mesekönyv célja a gyermekek fogyatékosság és másság iránti érzékenységének korai fejlesztése. A publikálás mögött álló NEO Magyar Segítőkutya Egyesület a 2015-ös kiadás után újabb küldetésbe kezdett, és közösségi gyűjtést kezdeményezett, hogy az érzékenyítő mesekönyv audionarrált változata a vak- és gyengénlátó személyek számára térítésmentesen legyen elérhető.
Böjte József filmrendező, filmproducer küldte el lapunknak is a felhívást egy közösségi gyűjtés elindításáról. a közleményt a következő idézettel indítva: Az emberek egyik legnagyobb hibája, hogy tudják, hogyan kell helyesen cselekedni, de amikor elérkezik az idő a cselekvésre, úgy viselkednek, mintha nem tudnák - Jorge Angel Livraga.