Nem hagyunk egyedül! - Veszélybe került művészek megsegítése

Böjte József filmrendező, filmproducer küldte el lapunknak is a felhívást egy közösségi gyűjtés elindításáról. a közleményt a következő idézettel indítva: Az emberek egyik legnagyobb hibája, hogy tudják, hogyan kell helyesen cselekedni, de amikor elérkezik az idő a cselekvésre, úgy viselkednek, mintha nem tudnák - Jorge Angel Livraga.