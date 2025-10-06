Az M44-es utolsó, kivitelezés alatt álló szakaszán a napokban adtak át a forgalomnak két felüljárót. A Békéscsabát Kecskeméttel összekötő gyorsforgalmi út jövő év elejére készül el teljes hosszában.
A kormány nem a forgalmi adatokkal indokolta, hogy autópályát kíván építeni Zalaegerszeg és az M7-es között 44 kilométeren 400 milliárd forintért, hanem azzal: minden megyei jogú város legyen elérhető kétszer kétsávos úton.
A minisztérium nemet mondott rá, az Országgyűlés mégis engedélyezte a déli országrészben megvalósuló közútfejlesztést.
Az első ütemben a Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasz épülhet meg.
Nagyszabású, Szegedet Debrecennel összekötő négysávos út fejlesztési tervéről beszélt Lázár János, amelyet a kormány régi adósságának nevezett.
Úgy tetszik Orbán Viktor tavaly tavaszi országjáró road-swhow-jának a közúthálózat fejlesztéséről tett bejelentései a múlt hét csütörtöki, csöndben megtartott kormányülése óta üres buborékoknak bizonyulnak. A Modern városok program számos beruházása és útépítések elmaradására eddig nem adott magyarázatot a kabinet. Vélhetően a kormányon belüli hatalmi küzdelem is szerepet játszott a döntésekben.