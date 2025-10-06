Az M76-os építése a túlfejlesztés iskolapéldája

A kormány nem a forgalmi adatokkal indokolta, hogy autópályát kíván építeni Zalaegerszeg és az M7-es között 44 kilométeren 400 milliárd forintért, hanem azzal: minden megyei jogú város legyen elérhető kétszer kétsávos úton.